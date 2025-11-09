Anaya Bangar: RCB మహిళల జట్టులోకి మాజీ క్రికెటర్ కొడుకు..హిజ్రాగా మారి క్రికెట్ ఆడతానంటూ కోరిక!

Anaya Bangar WPL Team: ఐపీఎల్ ఛాంపియన్ జట్టు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు అధికారిక కిట్ బ్యాగ్ను మోసుకెళ్లి ఒక మాజీ మహిళా క్రికెటర్ సంచలనం సృష్టించింది. ఈ స్టార్ ప్లేయర్ రాబోయే మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్లో ఆడతుందా లేదా అనే సందేహాన్ని కూడా లేవనెత్తింది.
వన్డే ప్రపంచ కప్లో భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు విజయం మహిళా క్రికెటర్లలో ఉత్సాహాన్ని పెంచింది. ఈ ఉత్సాహం భారత జట్టు తరపున ఆడాలని కలలు కనే చాలా మంది యువతులకు స్ఫూర్తినిచ్చింది. వారిలో మాజీ భారత క్రికెటర్, కోచ్ సంజయ్ బంగర్ కుమార్తె అనయ బంగర్ కూడా ఉన్నారు.
అనయ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియోను షేర్ చేసింది. అది వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఆమె మరోసారి క్రికెట్ మైదానంలోకి అడుగుపెడుతున్నట్లు చూడవచ్చు. ఈ వీడియోలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. అనయ ఐపీఎల్ ఛాంపియన్ జట్టు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) అధికారిక కిట్ బ్యాగ్ను పట్టుకుంది.
దీని కారణంగా.. అనయ రాబోయే ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL 2026)లో RCB ఉమెన్స్ జట్టు తరపున ఆడుతుందని ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆమె సమీప భవిష్యత్తులో ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్లో ఆడుతుందా లేదా అనేది ప్రశ్న.
అనయ బంగర్ గత సంవత్సరం లండన్లో లింగమార్పిడి శస్త్రచికిత్స చేయించుకుంది. ఆమె ఇప్పుడు సమాజంలోకి వచ్చింది. ఒక అమ్మాయిగా తనకంటూ ఒక కొత్త గుర్తింపును సృష్టించుకుంది. దీనికి ముందు, ఆమెను ఆర్యన్ బంగర్ అని పిలిచేవారు. ఆమె ముంబై అండర్-16 జట్టు తరపున జాతీయ స్థాయిలో క్రికెట్ కూడా ఆడింది.
ఆ సమయంలో ఆమె యశస్వి జైస్వాల్తో సహా ప్రస్తుత ప్రముఖ క్రికెటర్ల సహచరురాలు. లింగమార్పిడి శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న తర్వాత, అనయ భారత మహిళా జట్టుకు ఆడాలనే తన కోరికను నిరంతరం వ్యక్తం చేస్తోంది. ఇప్పుడు, ఈ కొత్త వీడియోతో ఆమె తన కలను సాకారం చేసుకోవడంలో తీవ్రంగా ఉందని స్పష్టమవుతోంది.
అనయ బంగర్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో, ఆమె RCB కిట్ పట్టుకుని క్రికెట్ మైదానానికి వస్తున్నట్లు చూడవచ్చు. మైదానంలో పరిగెత్తి ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత, ఆమె ప్యాడ్లు ధరించి నెట్స్లో సాగదీస్తూ బ్యాటింగ్ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు అనయ RCB తరపున ఆడుతుందా అని ఆలోచిస్తున్నారు. కానీ దీనిపై స్పష్టత లేదు.