  • Anaya Bangar: RCB మహిళల జట్టులోకి మాజీ క్రికెటర్ కొడుకు..హిజ్రాగా మారి క్రికెట్ ఆడతానంటూ కోరిక!

Anaya Bangar WPL Team: ఐపీఎల్ ఛాంపియన్ జట్టు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు అధికారిక కిట్ బ్యాగ్‌ను మోసుకెళ్లి ఒక మాజీ మహిళా క్రికెటర్ సంచలనం సృష్టించింది. ఈ స్టార్ ప్లేయర్ రాబోయే మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్‌లో ఆడతుందా లేదా అనే సందేహాన్ని కూడా లేవనెత్తింది. 
1 /6

వన్డే ప్రపంచ కప్‌లో భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు విజయం మహిళా క్రికెటర్లలో ఉత్సాహాన్ని పెంచింది. ఈ ఉత్సాహం భారత జట్టు తరపున ఆడాలని కలలు కనే చాలా మంది యువతులకు స్ఫూర్తినిచ్చింది. వారిలో మాజీ భారత క్రికెటర్, కోచ్ సంజయ్ బంగర్ కుమార్తె అనయ బంగర్ కూడా ఉన్నారు. 

2 /6

అనయ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియోను షేర్ చేసింది. అది వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఆమె మరోసారి క్రికెట్ మైదానంలోకి అడుగుపెడుతున్నట్లు చూడవచ్చు. ఈ వీడియోలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. అనయ ఐపీఎల్ ఛాంపియన్ జట్టు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) అధికారిక కిట్ బ్యాగ్‌ను పట్టుకుంది.

3 /6

దీని కారణంగా.. అనయ రాబోయే ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL 2026)లో RCB ఉమెన్స్ జట్టు తరపున ఆడుతుందని ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆమె సమీప భవిష్యత్తులో ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్‌లో ఆడుతుందా లేదా అనేది ప్రశ్న.

4 /6

అనయ బంగర్ గత సంవత్సరం లండన్‌లో లింగమార్పిడి శస్త్రచికిత్స చేయించుకుంది. ఆమె ఇప్పుడు సమాజంలోకి వచ్చింది. ఒక అమ్మాయిగా తనకంటూ ఒక కొత్త గుర్తింపును సృష్టించుకుంది. దీనికి ముందు, ఆమెను ఆర్యన్ బంగర్ అని పిలిచేవారు. ఆమె ముంబై అండర్-16 జట్టు తరపున జాతీయ స్థాయిలో క్రికెట్ కూడా ఆడింది.

5 /6

ఆ సమయంలో ఆమె యశస్వి జైస్వాల్‌తో సహా ప్రస్తుత ప్రముఖ క్రికెటర్ల సహచరురాలు. లింగమార్పిడి శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న తర్వాత, అనయ భారత మహిళా జట్టుకు ఆడాలనే తన కోరికను నిరంతరం వ్యక్తం చేస్తోంది. ఇప్పుడు, ఈ కొత్త వీడియోతో ఆమె తన కలను సాకారం చేసుకోవడంలో తీవ్రంగా ఉందని స్పష్టమవుతోంది.

6 /6

అనయ బంగర్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో, ఆమె RCB కిట్ పట్టుకుని క్రికెట్ మైదానానికి వస్తున్నట్లు చూడవచ్చు. మైదానంలో పరిగెత్తి ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత, ఆమె ప్యాడ్‌లు ధరించి నెట్స్‌లో సాగదీస్తూ బ్యాటింగ్ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు అనయ RCB తరపున ఆడుతుందా అని ఆలోచిస్తున్నారు. కానీ దీనిపై స్పష్టత లేదు.

