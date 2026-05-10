Anasuya Bharadwaj: ఆ హీరోతో డేటింగ్ చేస్తా ఓపెన్ అయిన అనసూయ.. ఇదేం కర్మ రా బాబు!

Published: May 10, 2026, 09:19 PM IST|Updated: May 10, 2026, 09:19 PM IST

Anasuya Bharadwaj: అనసూయ భరద్వాజ్ గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. టెలివిజన్ రంగంలో న్యూస్ రీడర్‌గా తన కెరీర్‌ను ప్రారంభించిన ఆమె, ఆ తర్వాత యాంకర్‌గా మారి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ముఖ్యంగా ఈటీవీలో ప్రసారమైన జబర్దస్త్ షో ద్వారా అనసూయకు భారీ స్థాయిలో పాపులారిటీ వచ్చింది. తన అందం, యాంకరింగ్ స్టైల్, చలాకీతనంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.

టెలివిజన్‌లో మాత్రమే కాదు సినిమాల్లో కూడా అనసూయ తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది. హీరోయిన్‌గా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గా, నెగటివ్ రోల్స్‌లో కూడా నటిస్తూ తన ప్రతిభను నిరూపించుకుంది. ముఖ్యంగా రంగస్థలం సినిమాలో రంగమ్మత్త పాత్రలో ఆమె నటనకు ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ ప్రశంసలు లభించాయి. ఆ పాత్ర అనసూయ కెరీర్‌లో ప్రత్యేక మైలురాయిగా నిలిచింది.

ఇక సోషల్ మీడియాలో కూడా అనసూయ చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. తన ఫోటోలు, కుటుంబ విషయాలు, వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలను అభిమానులతో పంచుకుంటూ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఆమె షేర్ చేసే గ్లామర్ పోస్టులు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంటాయి. అయితే వాటిపై ట్రోలింగ్ కూడా ఎదుర్కొంటూ ఉంటుంది. అయినప్పటికీ విమర్శలకు భయపడకుండా తనదైన శైలిలో కౌంటర్ ఇస్తూ వార్తల్లో నిలుస్తుంది.

ఈ నేపథ్యంలో గతంలో అనసూయ ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు మరోసారి వైరల్ అవుతున్నాయి. తన ప్రేమ జీవితం గురించి మాట్లాడుతూ, తన లైఫ్‌లో ఒకే ఒక బాయ్‌ఫ్రెండ్ మాత్రమే ఉన్నాడని చెప్పింది. ఆ తర్వాత అతనినే పెళ్లి చేసుకున్నానని సరదాగా తెలిపింది. ఆమె మాటలు అప్పట్లో అభిమానులను ఆకట్టుకున్నాయి.

అలాగే పెళ్లి కాకపోయి ఉంటే ఏ హీరోతో డేటింగ్ చేయాలని అనుకునేవారు అని అడిగిన ప్రశ్నకు అనసూయ ఏమాత్రం తడబడకుండా రామ్ చరణ్ పేరు చెప్పింది. చరణ్ అంటే తనకు చాలా ఇష్టమని కూడా ఓపెన్‌గా తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అభిమానులు కూడా అనసూయ నిజాయితీకి ఫిదా అవుతున్నారు.

