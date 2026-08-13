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Anchor Charmilla Bigg Boss: బిగ్ బాస్ 10లోకి క్రేజీ యాంకరమ్మ.. అల్లు అరవింద్ మెచ్చిన హీరోయిన్ బ్యూటీ ఎంట్రీ ఖాయమేనా?

Written ByHarish Darla
Published: Aug 13, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:16 PM IST

Anchor Charmilla Bigg Boss 10 Telugu: బుల్లితెర ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించే రియాలిటీ షో 'బిగ్ బాస్' మరో కొత్త సీజన్‌తో సందడి చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. తెలుగులో ఇప్పటికే తొమ్మిది సీజన్‌లను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న ఈ కార్యక్రమం.. ఇప్పుడు మైలురాయిగా నిలిచే 'బిగ్ బాస్ సీజన్ 10' (దశావతారం) పేరుతో మరింత గ్రాండ్‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈసారి సెలబ్రిటీలతో పాటు సామాన్యులకు కూడా అవకాశం కల్పిస్తుండటంతో షోపై అంచనాలు భారీగా పెరిగిపోయాయి.

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హౌస్ ఎంట్రీ కోసం సెలబ్రిటీల పేర్లు

ఈ ల్యాండ్‌మార్క్ సీజన్ కోసం నిర్వాహకులు ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు వేగవంతం చేశారు. సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లు, యూట్యూబర్లు, సీరియల్ నటీనటులు, జబర్దస్త్ కమెడియన్ల పేర్లు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. 

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పల్లవి గౌడ, తేజస్విని గౌడ, రాకింగ్ రాకేష్, వర్ష, నందూస్ వరల్డ్ నందు, చంద్రహాస్, హీరో అబ్బాస్ వంటి పేర్లు ఇప్పటికే ప్రచారంలో ఉండగా.. తాజాగా ఈ జాబితాలోకి మరో క్రేజీ బ్యూటీ పేరు వచ్చి చేరింది.

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అల్లు అరవిందే మెచ్చిన యాంకర్..

ఇటీవల 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో తన క్యూట్ యాంకరింగ్‌తో అందరినీ ఆకట్టుకున్న ఆర్జే చర్మిల పేరు ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది. ఆ స్టేజ్‌పై ఆమె ప్రతిభను చూసి ముచ్చటపడ్డ అల్లు అరవింద్ స్వయంగా ఆమెకు సినిమాలో హీరోయిన్ అవకాశం ఇస్తానని ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.

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ఆర్జే చర్మిల నేపథ్యం..

విజయవాడ రెడ్ ఎఫ్‌ఎమ్ ఆర్జేగా కెరీర్ ప్రారంభించిన చర్మిల నల్లూరి.. ప్రస్తుతం టాలీవుడ్‌లో ప్రముఖ యాంకర్‌గా దూసుకుపోతున్నారు. తనదైన శైలి మాటతీరు, అందంతో యూత్‌లో విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నారు.

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తాజాగా ఈ సోషల్ మీడియా సెన్సేషన్ బిగ్ బాస్ సీజన్ 10లోకి కంటెస్టెంట్‌గా ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నట్లు పెద్ద ఎత్తున వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అన్నీ కుదిరితే ఈ క్యూట్ యాంకరమ్మ బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో సందడి చేయడం ఖాయమని తెలుస్తోంది. త్వరలోనే దీనిపై పూర్తి స్పష్టత రానుంది.

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