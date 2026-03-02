English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Anchor Rashmi: ఎగస్ట్రాలు చేస్తే ఆ పనిచేయండి.!. ఖమేనీ మద్దతు దారులపై యాంకర్ రష్మి సంచలన ట్విట్.. ఏమనిందంటే..?

Anchor Rashmi: ఎగస్ట్రాలు చేస్తే ఆ పనిచేయండి.!. ఖమేనీ మద్దతు దారులపై యాంకర్ రష్మి సంచలన ట్విట్.. ఏమనిందంటే..?

Rashmi tweet on iran israel war: ఖమేనీ మద్దతు దారులపై యాంకర్ రష్మి  మండిపడ్డారు. అంతే కాకుండా దీనిపై ప్రధానికి కీలక అప్పీల్ చేశారు. దీంతో ఈ ట్విట్ కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
1 /6

అగ్రరాజ్యం అమెరికా, ఇజ్రాయేల్ తో కలసి ఇరాన్ పై విరుచుకుపడుతుంది.  ఇప్పటికే ఇరాన్ లోని అనేక ప్రాంతాలు ఈ ముప్పెట దాడుల్లో పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. ఎయిర్ పోర్టులన్ని మూసి వేశారు. మరోవైపు ఇరాన్ సుప్రీంలీడర్ మరణం తర్వాత సిట్యువేషన్ ఇంకా క్రిటికల్ గా మారింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఖమేనీ మద్దతు దారులు భారీగా రోడ్ల మీదకు చేరుకుని మరీ నిరసనలకు దిగారు.   

2 /6

అంతే కాకుండా తమ అధినేతను కుట్రపూరీతంగా చంపారని అమెరికాపై మండిపడుతున్నారు. తమకు అవకాశంవస్తే ట్రంప్ లను లేకుండా చేస్తామని వార్నింగ్ కూడా ఇస్తున్నారు. 

3 /6

దీంతో ఎక్కడ చూసిన ఖమేనీ మద్దతు దారుల నిరసనలతో భారత్ అప్రమత్తమైంది. ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ చూసిన ఖమేనీ మద్దతు దారుల నిరసనలతో రోడ్లన్ని హోరెత్తిపోయాయి. దీనిపై యాంకర్ రష్మీ తాజాగా.. సంచలన ట్విట్ చేశారు.  

4 /6

ఇరాన్‌లో చనిపోయిన వారి కోసం జమ్ముకశ్మీర్ తో పాటు హైదరాబాద్‌లో నిరసనలు వ్యక్తం చేశారు.ఇప్పటికే ఈ నిరసనలతో ముందు జాగ్రత్తగా జమ్ము కశ్మీర్ లో రెండురోజులు  స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించారు. దీనిపై రష్మి గౌతమ్ ఘాటు గా స్పందించారు. ఎవరైతే ఇరాన్‌కు మద్దతుగా ఆందోళనలు చేస్తున్నారో వాళ్లను అక్కడికి పంపించేయాలని స్పష్టం చేశారు.  

5 /6

భారత్ భిన్నత్వంలో ఏకత్వం పాటిస్తుందని అన్ని మతాలను సమానంగా గౌరవిస్తుందని అన్నారు. కానీ కొంత మంది రాడికల్ మనస్తత్వం ఉన్నవారు దీన్ని రెచ్చగొట్టేలా చేస్తున్నారన్నారు. ఈ యుద్దంను సమర్థించేవారిని, ఖమేనికి మద్దతుగా రోడ్ల మీదకు వస్తున్న వారిని వెంటనే ఇరాన్ ను పార్శిల్ చేయాలని ప్రధాని మోదీని కోరారు. 

6 /6

 ఇలాంటి వాళ్లు ఇరాన్ వెళ్లి తమ సొంత ప్రజల కోసం పోరాడుకోవచ్చని సలహా ఇచ్చారు. మన దేశంలో ఇప్పటికే పేదరికం, విద్య,  ఇంకా చాలా సమస్యలున్నాయన్నారు. ఈ రాడికల్ మనస్తత్వం గల వారిని భరించాల్సిన అవసరంలేదన్నారు. వీరు మతపిచ్చితో మనదేశంలో శాంతి భద్రతల సమస్యలకు కారణమౌతారన్నారని రష్మి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మొత్తంగా యాంకర్ రష్మి చేసిన ట్విట్ వైరల్గా మారింది.

Us Israel strikes on iran Rashmi Gautam iran israel war pm Modi us attacks on iran us iran war US Iran Conflict us strikes on iran us iran tensions Middle East conflict Anchor Rashmi Rashmi on Iran War

Next Gallery

Uday Kiran: చనిపోయే ముందు పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా చూసిన ఉదయ్ కిరణ్.. దర్శకుడికి ఫోన్ చేసి ఏం చెప్పారంటే..!