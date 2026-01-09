Anchor Sameera Sherief Harassed With Her Uncle On Terras In Childhood: సినీ పరిశ్రమలో.. వ్యక్తిగతంగా కొన్ని చేదు సంఘటనలు కొందరికి ఎదురవుతుంటాయి. అలాంటి చేదు సంఘటన యాంకర్, సీరియల్ నటి సమీరా షరీఫ్ ఎదుర్కొన్నారు. తన బాల్యంలో ఓ అంకుల్ దారుణానికి పాల్పడ్డాడని.. టెర్రస్పై తనతో కోరికలు తీర్చుకున్నాడని వాపోయింది.
బుల్లితెరపై జీవితం, అభిషేకం, భార్యామణి, మనసు మమత, ఆడపిల్ల వంటి సీరియల్స్లో నటించిన సమీరా తన జీవితంలో ఓ చేదు సంఘటన ఎదుర్కొన్నారు. సీరియల్ నటి సమీరా షరీఫ్ యాంకర్గా కూడా గుర్తింపు పొందారు. సీరియల్స్లో నటిస్తూనే జబర్దస్త్ యాంకర్గా కూడా ఆమె పని చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆమె భర్త ఎవరో కాదు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ సన కుమారుడు అన్వర్. తరచూ టీవీ షోలలో సందడి చేసే సమీరా షరీఫ్ తాజాగా తన జీవితంలో జరిగిన చేదు సంఘటనను బహిర్గతం చేసింది.
బాల్యంలో తనకు ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకుంటూ ఆవేదనకు లోనయ్యింది. తన చిన్నతనంలో తమ ఇంటికి ఎదురుగా ఉన్న ఇంట్లో ఉన్న అంకుల్ తరచూ తమ ఇంటికి వచ్చేవాడని.. తనతో చనువుగా ఉండేవాడని నటి సమీరా షరీఫ్ వెల్లడించింది.
'మా ఎదురుగా ఉన్న ఆంటీ వాళ్ల ఇంటికి బంధువులు వచ్చేవారు. వారిలో ఒక అంకుల్ వయస్సు ఉన్న అన్న వచ్చేవాడు. ఆయన వయసు కొంచెం పెద్దది. మా ఇంటికి వచ్చిన అన్న నా బుగ్గలు పట్టుకుని ముద్దు చేసేవాడు. బుగ్గలు పట్టుకుని అప్పుడప్పుడు ముద్దులు ఇచ్చేవాడు' అని నటి సమీరా షరీఫ్ వివరించింది.
అయితే ఆ వయసులో.. ఆ సమయంలో తనకు కర్థం కాలేదని సమీరా షరీఫ్ తెలిపింది. 'మేము రైల్వే క్వార్టర్స్లో ఉండేవాళ్లమని.. ఆ భవనంపైకి వెళ్లే మెట్ల వద్దకు ఎవరూ రారు. ఆయన దాగుడుమూతలు ఆడుకుందాం అని చెప్పి అక్కడకు తీసుకెళ్లేవాడు' అని ఆయన చేసిన దారుణం బహిర్గతం చేసింది. 'మా తోటి పిల్లలందరం కలిసి ఆడేవాళ్లం. అయితే మాతోపాటు ఆయన కూడా ఆడేవాడు' అని సమీరా షరీఫ్ తెలిపింది.
'దాక్కుందాం అని చెప్పి నన్ను టెర్రస్ పైకి తీసుకెళ్లేవాడు. అక్కడ నాకు ముద్దులు పెట్టేవాడు. ఆ సమయంలో నాకు ఇబ్బందిగా అనిపించేది' అని సమీరా షరీఫ్ వాపోయింది. అయితే కొద్దిగా పెద్దయ్యాక ఆయన చేసిన దారుణం అర్థమైందని.. అతడి కోరికలు తనపై తీర్చుకున్నాడు అని అర్థమైంది' అని సమీరా తెలిపింది. ఇది కూడా పిల్లలపై జరిగే లైంగిక దాడిలాంటిదే అని చెప్పి బాధపడింది.