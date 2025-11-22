Shiva Jyothi: పెద్ద వివాదంలో యాంకర్ శివజ్యోతి.. ఏకంగా తిరుమల ప్రసాదంపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. భగ్గుమన్న హిందూ సంఘాలు..

Shiva Jyothi controversy on Tirumala laddu prasadam: తిరుమల క్యూలైన్ లో ఉన్న రిచ్చెస్ట్ బిచ్చగాళ్లం మేమేనంటూ యాంకర్ శివజ్యోతి శ్రీవారి పవిత్రమైన ప్రసాదంను అపహాస్యం చేసేలా మాట్లాడింది. దీనిపై హిందూ సంఘాలు భగ్గుమంటున్నాయి.
తిరుమల శ్రీవారిని కలియుగ దైవం భక్తుల కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. ప్రస్తుతం కార్తీక మాసం ముగియడంతో తిరుపతిలో భక్తుల రద్దీ అనూహ్యంగా తగ్గింది. మరోవైపు తిరుమలలో సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతుంది. ఈ క్రమంలో తిరుమలలో క్యూలైన్లలో ఉన్న భక్తులకు టీటీడీ అల్పహారం, టీ, పాలు మొదలైనవి అందిస్తుంటారు.
ముఖ్యంగా తిరుమలకు వచ్చే భక్తులకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు లేకుండా టీటీడీ అన్నిరకాలుగా చర్యలు తీసుకుంటుంది.ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల దర్శనానికి ఇటీవల వచ్చిన యాంకర్ శివజ్యోతి ప్రస్తుతం స్వామి వారి ప్రసాదంపై చేసిన కామెంట్స్ వివాదాస్పదంగా మారాయి. దీనిపై హిందూ సంఘాలు భగ్గుమంటున్నాయి.
యాంకర్ శివజ్యోతి ప్రస్తుతం ప్రెగ్నెంట్ అయిన విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల సీమంతంనుకూడా గ్రాండ్ గా జరుపుకున్నారు. తనను అందరు ఆశీర్వదించాలనికూడా సీమంత ఫోటోలను ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేశారు. అంతేకాకుండా తాను ఏడు శనివారాల వ్రతం చేశారని పూజల ఫోటోలను కూడా అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
ఇటీవల యాంకర్ శివజ్యోతి తన భర్త గంగూలీ, ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి తిరుమలకు వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలలో కంపార్ట్ మెంట్ల లో క్యూలైన్ లలో వేచిఉన్నారు.
అక్కడ టీటీడీ వారు క్యూలైన్ లలో ఉన్న భక్తులకు ప్రసాదం ఇచ్చారు. అక్కడ వారు ప్రసాదంను తిన్నారు. అయితే.. తాము జీవితంలో తొలిసారి అడుక్కుని మరీ తిరుమల ప్రసాదం తిన్నామని, తిరుమలలో రిచ్చెస్ట్ బిచ్చగాళ్లం తామేనంటూ కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడారు.
తిరుమల కాస్లీ ప్రసాదం అడుక్కున్నామనికూడా వేటకారంగా మాట్లాడారు. అంతేకాకుండా తమ పైత్యాన్ని రీల్స్ లా వీడియో కూడా రికార్డు చేసుకున్నారు. ఇది వారి ఇన్ స్టా అకౌంట్ లో పంచుకోగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై శ్రీవారి భక్తులు ,హిందు సంఘాలు భగ్గుమంటున్నాయి.
టీటీడీ వారు ఎంతో పవిత్రంగా భక్తులకు క్యూలైన్ లలో స్వామి వారి ప్రసాదంను ఉచితంగా సేవా భావంతో అందిస్తుంటారని, అలాంటి ప్రసాదంను కాస్లీ ప్రసాదం అని, కాస్లీ బిచ్చగాళ్లుగా తాముఅడుక్కున్నామంటూ నీచంగా మాట్లాడటంపై తిరుమల భక్తులు సీరియస్ అవుతున్నారు.
ఏడువారాల వ్రతం చేసి ఈ విధంగా స్వామివారి ప్రసాదంపై నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడటం ఏంటని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. తిరుమలలో క్యూలైన్ లలో ఉండి, తిరుమల ప్రసాదంపైనే నోటిదూలతో మాట్లాడటం ఏంటని కూడా భక్తులు సీరియస్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా యాంకర్ శివజ్యోతి చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట దుమారంగా మారాయి.