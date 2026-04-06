Jabardasth Anchor Interview : తెలుగు టెలివిజన్ ప్రేక్షకులకు బాగా పరిచయమైన యాంకర్ సౌమ్యా రావు తాజాగా తన జీవితంలోని చేదు అనుభవాలను బయటపెట్టి అందరినీ షాక్కు గురిచేసింది. ముఖ్యంగా చిన్నప్పటి కష్టాలు, కెరీర్ ప్రారంభ దశలో ఎదుర్కొన్న వేధింపుల గురించి ఆమె చెప్పిన విషయాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
కన్నడకు చెందిన సౌమ్యా రావు మొదటగా టెలివిజన్ రంగంలో అడుగుపెట్టి, తర్వాత తెలుగులో కూడా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ముఖ్యంగా జబర్దస్త్ షో ద్వారా ఆమెకు పెద్ద స్థాయిలో పాపులారిటీ వచ్చింది. తన స్పాంటేనియస్ మాటలు, చలాకీతనం, స్టైల్తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.
ఒక టాక్ షోలో పాల్గొన్న సౌమ్యా తన చిన్ననాటి జీవితాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ భావోద్వేగానికి లోనైంది. తన కుటుంబం ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నట్లు తెలిపింది. తండ్రి చేసిన అప్పుల వల్ల ఇంట్లో సమస్యలు ఎక్కువయ్యాయని, అప్పులవాళ్లు ఇంటికి వచ్చి తల్లిని వేధించేవారని చెప్పింది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఒక రోజు తల్లి, తమ్ముడితో కలిసి కేవలం కొద్దిపాటి డబ్బుతో తిరుపతికి వెళ్లినట్లు వెల్లడించింది.
అక్కడ రాత్రంతా బస్టాండ్లో గడిపిన రోజుల్ని ఆమె గుర్తు చేసుకుంది. రెండు రోజుల పాటు సరైన ఆహారం కూడా లేకపోయిందని, అన్నదానం కోసం ఎదురు చూసిన సందర్భాలు ఉన్నాయని చెప్పింది. "ఆ సమయంలో వాష్రూమ్కి వెళ్లడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను" అంటూ ఆమె ఆ పరిస్థితిని వివరించింది. ఆ సమయంలో తన ఆరోగ్య పరిస్థితి కూడా బాగోలేక మరింత కష్టంగా అనిపించిందని చెప్పింది.
అయితే, జీవితంలో తనకు చాలా బాధ కలిగించిన విషయం పార్ట్ టైమ్ జాబ్ సమయంలో ఎదురైన వేధింపులని ఆమె తెలిపింది. ఒక లాయర్ దగ్గర టైపిస్ట్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు, ఆ వ్యక్తి తనపై అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని చెప్పింది. "నా మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు చేతులు వేశాడు. నా పరిస్థితిని చూసి దాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు" అంటూ ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఆ పరిస్థితిని తట్టుకోలేక ఆ ఉద్యోగాన్ని వదిలేసినట్లు తెలిపింది.
ఇంకా తన వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఎన్నో కష్టాలు ఎదురయ్యాయని సౌమ్య తెలిపింది. ముఖ్యంగా తన తల్లి ఆరోగ్య సమస్యలు తనను చాలా బాధించాయని చెప్పింది. తల్లి బ్రెయిన్ క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్న సమయంలో చికిత్స కోసం చాలా కష్టపడినట్లు తెలిపింది. డబ్బుల కోసం చాలా చోట్ల సహాయం అడగాల్సి వచ్చిందని, ఆ సమయంలో తన బాధను మాటల్లో చెప్పలేనని పేర్కొంది.
తల్లి పరిస్థితి క్రమంగా దిగజారడంతో ఆమెను చిన్నపిల్లలా చూసుకోవాల్సి వచ్చిందని చెప్పింది. "ఆ సమయంలో నేను కూతురిగా కాకుండా తల్లిగా మారాను" అని ఆమె భావోద్వేగంగా చెప్పింది. ఈ అనుభవాలు తనను మరింత బలంగా మార్చాయని ఆమె వెల్లడించింది.