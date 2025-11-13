Anchor Sreemukhi: క్రేజీ ఫోజులిచ్చిన యాంకరమ్మ.. శ్రీముఖి క్యూట్ ఫోటోలు..!

Anchor Sreemukhi Photos: శ్రీముఖి.. ఈ ఎనర్జిటిక్ యాంకర్ గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. సోషల్ మీడియాలో ఎంతో యాక్టివ్గా ఉండే శ్రీముఖి.. నిత్యం తన ఫోటోస్, పర్సనల్ విషయాలను పంచుకుంటూ.. అభిమానులకు దగ్గరగా ఉంటుంది. తాజాగా మెరూన్ కలర్ లెహంగాలో శ్రీముఖి షేర్ చేసిన ఫొటోలు.. నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. మీరు కూడా ఆ ఫొటోస్పై ఓ లుక్కేయండి.
యాక్టింగ్పై ఇంట్రెస్ట్తో సినీ పరిశ్రమకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది శ్రీముఖి. కెరీర్ స్టార్టింగ్లో హీరోలకి చెల్లెలిగా చిన్న చిన్న పాత్రల్లో నటించింది ఈ యాంకర్. జులాయి, నేను శైలజ సినిమాలో సిస్టర్ రోల్స్లో కనిపించింది. ఈ ఎనర్జిటిక్ యాంకర్ పటాస్ కామెడీ షోతో తెలుగు ఫ్యాన్స్కు పరిచయమైంది.
తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న టాప్ యాంకర్లలో శ్రీముఖి ఒకరు అనడంలో ఎలాంటి సందేహం అక్కర్లేదు. ప్రస్తుతం బ్యాక్ టూ బ్యాక్ రియాల్టీ షోలతో బిజీబిజీగా గడుపుతోంది శ్రీముఖి.
బిగ్బాస్ షోలో కూడా పాల్గొని రన్నరప్గా నిలిచింది ఈ ముద్దుగుమ్మ. సోషల్ మీడియాలో ఎంతో యాక్టివ్గా ఉండే శ్రీముఖి.. ఎప్పటికప్పుడూ తన లేటెస్ట్ ఫోటోలను తన అభిమానులతో పంచుకుంటుంది.
తాజాగా శ్రీముఖి తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెరూన్ కలర్ లెహంగాలో దిగిన ఫొటోస్ని షేర్ చేయగా.. అందులో ఆమె ఎంతో చూడముచ్చటగా ఉంది.
ఇక యాంకర్ శ్రీముఖి షేర్ చేసిన ఆ ఫోటోలు నెట్టింట్లో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. బ్యూటిఫుల్, లుకింగ్ గార్జియస్ అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.