Anchor Sreemukhi: ఈ సంవత్సరం పెళ్లికి సిద్ధమైన శ్రీముఖి.. నాశనం చేయాలని కుట్ర చేశారు అంటూ కామెంట్స్!

Sreemukhi Marriage : తెలుగు బుల్లితెరలో తన ప్రత్యేకమైన స్టైల్తో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యాంకర్ శ్రీముఖి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎన్నో టీవీ షోలు, ఈవెంట్స్, సినిమా కార్యక్రమాలతో ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన ఆమె, తన ఉత్సాహభరితమైన యాంకరింగ్తో మంచి ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది. అందంతో పాటు మాట తీరు, టైమింగ్తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటూ స్టార్ యాంకర్గా ఎదిగింది.
సెలబ్రిటీలకు సాధారణంగా రూమర్స్ రావడం సహజం. శ్రీముఖి కూడా అలాంటి వార్తల నుంచి తప్పించుకోలేకపోయింది. గతంలో కొంతమంది హీరోలతో ఆమెకు సంబంధాలు ఉన్నాయంటూ ప్రచారం జరిగింది. అయితే ఆమె ఈ విషయాలపై ఓపెన్గా మాట్లాడి నిజాలను వెల్లడించింది.
ముఖ్యంగా బిగ్బాస్ షోలో ఉన్నప్పుడు తన వ్యక్తిగత జీవితంపై మాట్లాడి, తన ప్రేమ, బ్రేకప్ విషయాలను చెప్పింది. తాను ప్రేమించిన వ్యక్తితో విడిపోవడం చాలా బాధ కలిగించిందని, ఆ సమయంలో తీవ్ర నిరాశలోకి వెళ్లినట్లు వెల్లడించింది.
ప్రస్తుతం శ్రీముఖి అనేక టీవీ ప్రోగ్రామ్లతో బిజీగా ఉంది. ముఖ్యంగా "ఆదివారం విత్ స్టార్ మా పరివారం" అనే షో ద్వారా ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది. ఈ షో ఇప్పటికే 150 ఎపిసోడ్లను పూర్తి చేసుకుని, ఇంకా విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది. ప్రతి వారం కొత్త సెలబ్రిటీలతో సరదా ఆటలు, వినోదభరితమైన సంభాషణలతో ఈ కార్యక్రమం ఆకట్టుకుంటోంది.
ఇటీవల విడుదలైన ఉగాది స్పెషల్ ప్రోమోలో శ్రీముఖి సెలబ్రిటీలకు రాశి ఫలాలు చెప్పే సెగ్మెంట్ హైలైట్గా నిలిచింది. అషురెడ్డి, రోహిణి, నిఖిల్, పల్లవి గౌడ వంటి వారు పాల్గొని నవ్వులు పూయించారు. వారి ఫలితాలు చెప్పే సమయంలో జరిగిన సరదా సంఘటనలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.
ఈ సందర్భంగా శ్రీముఖి పెళ్లి గురించి కూడా చర్చ జరిగింది. ఆమె పెళ్లి ఎప్పుడు జరుగుతుందనే ప్రశ్నకు ప్రేక్షకులే స్పందిస్తూ త్వరలోనే జరుగుతుందని చెప్పడం ఆసక్తికరంగా మారింది. దీనిపై శ్రీముఖి సరదాగా స్పందిస్తూ, "ఎంతమంది నా జీవితంపై ఇలా మాట్లాడుతున్నారో" అంటూ కామెంట్ చేసింది.