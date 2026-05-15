/Sreemukhi: 16 ఏళ్లకే దానికి బానిస అయిపోయా.. రోజు అదే పని: శ్రీముఖి

Sreemukhi Addiction:తెలుగు బుల్లితెరపై యాంకర్గా ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించిన శ్రీముఖి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. తన చలాకీతనం, అందం, యాక్టివ్ స్టైల్తో ప్రేక్షకులను ఎప్పుడూ ఆకట్టుకుంటూ ఉంటుంది. టీవీ షోలు, ఈవెంట్లు, రియాలిటీ ప్రోగ్రామ్స్తో బిజీగా ఉండే శ్రీముఖికి సోషల్ మీడియాలో కూడా భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది.
సినిమాల్లో కూడా నటించినా, శ్రీముఖికి అసలైన క్రేజ్ మాత్రం బుల్లితెర ద్వారానే వచ్చింది. ముఖ్యంగా తెలుగు యాంకర్స్లో అందంగా ఎవరు ఉంటారు అని అడిగితే చాలామంది ముందుగా శ్రీముఖి పేరే చెబుతారు. అయితే ఇప్పుడు చాలా స్లిమ్గా కనిపించే శ్రీముఖి ఒకప్పుడు చాలా లావుగా ఉండేదట.
ఈ విషయాన్ని స్వయంగా శ్రీముఖి గతంలో ఓ షోలో వెల్లడించింది. చిన్నప్పటి నుంచి తనకు బిర్యానీ అంటే చాలా ఇష్టమని చెప్పింది. బిర్యానీ లేకుండా ఉండలేనని కూడా నవ్వుతూ తెలిపింది. ముఖ్యంగా పదహారేళ్ల వయసులో బిర్యానీ కోసం ఎంతో ఎదురు చూసేదాన్నని చెప్పింది.
ఒకసారి తినడం మొదలుపెడితే రెండు బిర్యానీ ప్యాకెట్లు పూర్తిగా ఖాళీ చేసేదాన్నని శ్రీముఖి చెప్పింది. ఇలా రోజూ ఎక్కువగా తినడం వల్ల తన బరువు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయిందని తెలిపింది. అప్పట్లో తాను ఏకంగా 108 కిలోల బరువు ఉన్నానని చెప్పడంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు.
ఒక టీవీ షోలో శ్రీముఖి చిన్నప్పటి ఫోటోలు కూడా చూపించారు. అందులో ఆమె చాలా బొద్దుగా కనిపించింది. ఆ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో చాలామంది గుర్తుపట్టలేకపోయారు. తర్వాత వాటిపై స్పందించిన శ్రీముఖి, అవి తన 10వ తరగతి రోజుల ఫోటోలు అని క్లారిటీ ఇచ్చింది. తనకు 16 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు బిర్యానీకి అడిక్ట్ అయిపోయామని, ప్రతిరోజు బిర్యానీ తినే దాన్ని అని చెప్పుకొచ్చింది. బిర్యానీ లేకపోతే అసలు ఉండలేకపోయేదాన్ని తన అడిక్షన్ గురించి చెప్పింది శ్రీముఖి.