  • Anchor Suma: రాజీవ్‌ కనకాలతో యాంకర్‌ సుమ విడాకులు? నిజమేంటో తెలుసా?

Anchor Suma Kanakala Likely Divorce To Rajeev Kanakala: తెలుగు వినోద రంగంలో స్టార్‌ యాంకర్‌గా కొన్ని దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న సుమ కనకాల తన భర్తతో విడాకులు తీసుకోబోతున్నారని చర్చ జరుగుతోంది. ఈ విషయమై తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో సుమ స్పందించారు. ఆమె ఏం చెప్పారో తెలుసుకుందాం.
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో.. బుల్లితెరపై స్టార్‌ యాంకర్‌గా సుమ కనకాల గుర్తింపు పొందారు. ఆమె లేనిది సినిమా ఫంక్షన్‌.. ఆమె షో లేని టీవీ ఛానెల్‌ లేదు అనేంతలా సుమ ఉన్నారు. దాదాపు అన్ని ఛానల్స్‌లలో టీవీ షోలు చేశారు.. చేస్తున్నారు కూడా.

వృత్తిగత జీవితం పక్కనపెడితే ఆమె తన భర్త రాజీవ్‌ కనకాలతో విడాకులు తీసుకోబోతున్నారని చర్చ జరుగుతోంది. కొన్నాళ్లుగా రాజీవ్‌, సుమ విడాకుల వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నా ఏనాడు వాస్తవం కాలేదు. తాజాగా తన విడాకుల అంశాన్ని మరోసారి స్పందించారు.

సాధారణంగా భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్థలు సహజమేనని.. తమ మధ్య కూడా అలాంటివే ఉన్నాయని సుమ చెప్పుకొచ్చారు. జీవితం సాఫీగా ఉండదని.. కష్టనష్టాలు వస్తూనే ఉంటాయని.. ఇది ఒక రోలర్‌ కోస్టర్‌ లాంటిదని యాంకర్‌ సుమ వెల్లడించారు. పెళ్లయి 25 ఏళ్లలలో ఎన్నో చూశామని సుమ తెలిపారు.

రాజీవ్‌తోపాటు నా కెరీర్‌, కుటుంబం, పిల్లల బాధ్యత ఇలా అన్నింటిని బ్యాలెన్స్‌ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నట్లు సుమ ఆ ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు. రాజీవ్‌ కనకాలతో విడాకుల అంశం లేదని ఆమె వ్యాఖ్యలను చూస్తుంటే అర్థమవుతోంది.

కేరళలోని పాలక్కాడ్‌కు చెందిన 50 ఏళ్ల సుమ తెలుగులో స్టార్‌ యాంకర్‌గా.. అత్యంత బిజీ యాంకర్‌గా కొనసాగుతున్నారు. రాజీవ్‌ కనకాలతో 1999లో సుమకు ప్రేమ వివాహం కాగా.. వీరికి కుమారుడు రోషన్‌ హీరోగా ఎంట్రీ ఇవ్వగా.. కుమార్తె మనస్విని ఉంది.

యాంకర్‌గా కొనసాగుతూనే తన భర్త రాజీవ్‌ కెరీర్‌తోపాటు కుమారుడు రోషన్‌ సినిమాల పనులు సుమ చూసుకుంటున్నారు. దేశంలోనే అత్యంత ఎక్కువగా పారితోషికం తీసుకుంటున్న యాంకర్‌గా సుమ గుర్తింపు పొందారు.

