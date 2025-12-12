Suma: 50 ఏళ్ల వయసులో విడాకులు తీసుకుంటున్న సుమా కనకాల.. విషయం బయటపెట్టిన రోషన్..

Anchor Suma Kanakala: టాలీవుడ్లో స్టార్ కపుల్స్ గురించి మాట్లాడితే యాంకర్ సుమ కనకాల.. నటుడు రాజీవ్ కనకాల జంట కూడా ముందే ఉంటుంది. వీరిద్దరూ సినిమా కుటుంబానికి చెందిన వాళ్లు కావడం.. వల్ల ఎల్లప్పుడూ మీడియా దృష్టిలో ఉంటారు. సుమ బుల్లితెరలో స్టార్ యాంకర్గా ఎంతో పేరుతెచ్చుకున్నారు. సినిమా ఈవెంట్స్.. ప్రమోషన్స్.. ఇంటర్వ్యూలు ఏవి జరిగినా సుమ కనిపించడం సహజం. ఆమె హోస్టింగ్కి ప్రత్యేకమైన డిమాండ్ ఉంది.
సుమ కనకాల. బుల్లితెరపై మంచి పేరు తెచ్చుకోగా..రాజీవ్ కనకాల వెండి తెర పై ఎన్నో పాత్రలు చేశారు. ఆయన తండ్రి దేవదాస్ కనకాల గొప్ప గురువుగా పేరొందారు. రాజీవ్ సీరియల్స్ నుంచి సినిమాల దాకా పలు పాత్రలు చేసి ప్రేక్షకుల మనసులో నిలిచారు.
సుమ, రాజీవ్ల ప్రేమ కథ కూడా చిన్నప్పటి నుంచే ప్రారంభమైంది. ఇద్దరూ కలిసి పలు సీరియల్స్లో నటించడం ద్వారా స్నేహం ఏర్పడి ప్రేమగా మారింది. చివరకు 1999లో వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్నారు. రోషన్ కార్తీకేయ, మనస్విని కనకాల వీరి పిల్లలు.
ఇలాంటి ప్రేమతో ఉన్న జంటపై ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో అనేక రూమర్స్ వచ్చాయి. విడాకులు తీసుకుంటున్నారు.. ఇద్దరూ దూరంగా ఉన్నారు అనే గాసిప్స్ వైరల్ అయ్యాయి. ఎన్నిసార్లు క్లారిటీ ఇచ్చినా ఇలాంటి వార్తలు ఆగలేదు.
ఇటీవల రోషన్ హీరోగా నటించిన మోగ్లీ ప్రమోషన్లలో పాల్గొన్నప్పుడు..ఈ రూమర్స్ గురించి ప్రశ్నించగా ఆయన.. సమాధానం ఇచ్చారు. రోషన్ మాట్లాడుతూ: “మా ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో మాకు పూర్తిగా తెలుసు. అమ్మా..నాన్న ఇద్దరూ హాయిగా ఉన్నారు. బయట ఎందుకిలా రాస్తున్నారు అన్నది చూసి నవ్వు వస్తుంది. చిన్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి వార్తలు చూసి అబద్ధమని అర్థం చేసుకునే వారిని. ఇప్పుడు అయితే అస్సలు పట్టించుకోవడం లేదు” అని చెప్పారు.
అలాగే రాజీవ్.. బరువు పెరిగిన విషయంపై వచ్చిన కామెంట్స్కీ రోషన్ స్పందించారు. “నాన్నకు ఫుడ్ అంటే చాలా ఇష్టం. వయసుతో పాటు వర్కౌట్స్ చేయడం కష్టం. అందుకే కొంచెం లావు అయ్యారు. అంతే తప్ప ఇతర అర్థాలు చేసుకోవాల్సిన పనిలేదు” అని చెప్పారు. ప్రస్తుతానికి రాజీవ్ డ్రాగన్ సినిమాలో నటిస్తున్నారని..పాత్ర కోసం కొద్దిగా తగ్గమని దర్శకుడు చెప్పారని తెలిపారు.