/Anchor Udaya Bhanu: రాత్రి వరకు అక్కడే..చివరికి ఫేమ్ కోసం వాడుకొని వదిలేశారు..యాంకర్ ఉదయభాను ఆవేదన..!

Anchor Udaya Bhanu:ఒకప్పుడు తెలుగు టెలివిజన్లో యాంకర్ అంటే గుర్తుకు వచ్చేవారిలో ఉదయభాను పేరు ముందుంటుంది. ఆమె హోస్టింగ్ స్టైల్, ఎనర్జీ, మాట తీరు ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకునేవి. ముఖ్యంగా డాన్స్ బేబీ డాన్స్, సాహసం చేయరా డింభకా, ఢీ లాంటి షోలతో ఆమె ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు. ఆ రోజుల్లో ఉదయభాను కోసం టీవీల ముందు కూర్చునే అభిమానులు కూడా చాలా మంది ఉండేవారు.
తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన ఉదయభాను తన కెరీర్ గురించి కొన్ని భావోద్వేగ విషయాలు పంచుకున్నారు. ముఖ్యంగా ఢీ షో నుంచి తనను తీసేసిన విధానం ఇప్పటికీ బాధ కలిగిస్తుందని చెప్పారు. తాను ఆ షో కోసం ఎంతో కష్టపడ్డానని గుర్తుచేసుకున్నారు.
ఆమె మాట్లాడుతూ అప్పటి యాంకరింగ్ పూర్తిగా సహజంగా ఉండేదని తెలిపారు. ఇప్పుడు లాగా ప్రతి మాట స్క్రిప్ట్ ప్రకారం కాకుండా, అప్పట్లో యాంకర్లు తమ భావాలతో మాట్లాడేవారని చెప్పారు. ఒక షోలో ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా నవ్వించాలి, ప్రేక్షకులను ఎలా ఆకట్టుకోవాలి అన్నది తామే ఆలోచించుకునేవారమన్నారు.
ప్రస్తుతం వచ్చే చాలా టీవీ షోలు ఒకేలా కనిపిస్తున్నాయని ఉదయభాను అభిప్రాయపడ్డారు. అప్పట్లో ప్రేక్షకులకు నిజమైన వినోదం ఉండేదని, ఇప్పుడు మాత్రం పంచ్లు, కామెడీ పేరుతో వ్యక్తిగతంగా టార్గెట్ చేసే విధానం ఎక్కువైందని అన్నారు.ఢీ షో గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతూ, ఆ కార్యక్రమం ఎంతో మంది డాన్స్ మాస్టర్లకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చిందన్నారు. శేఖర్ మాస్టర్, రఘు మాస్టర్ లాంటి వారు అప్పట్లో కొత్తగా ఎదుగుతున్నారని తెలిపారు. తెలుగు డాన్స్ మాస్టర్లకు ఆ షో ఒక మంచి వేదికగా మారిందన్నారు.
తాను ఢీ షో చేస్తున్న సమయంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నానని ఉదయభాను చెప్పారు. పెద్ద లైట్లు, వేడి మధ్య గంటల తరబడి నిలబడి షూటింగ్ చేసేవారమన్నారు. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు అలసట లేకుండా పని చేసేదాన్నని తెలిపారు. ఆ షోను భుజాలపై మోసినట్టే కష్టపడ్డానని చెప్పారు. కానీ షో ఫేమస్ అయ్యాక తననే వదిలేశారని చెప్పింది.
అయితే అంత కష్టపడి పని చేసిన తర్వాత ఒక్కసారిగా షో నుంచి తీసేశారని, ఎందుకు తీసేశారో కూడా ఎవరూ చెప్పలేదని ఆమె బాధ వ్యక్తం చేశారు. ఛానల్ నుంచి కానీ, ప్రొడక్షన్ టీమ్ నుంచి కానీ ఒక్క ఫోన్ కాల్ కూడా రాలేదన్నారు. అదే తనను ఎక్కువగా బాధపెట్టిందని చెప్పారు. అయినా జీవితంలో వచ్చిన ప్రతి అనుభవాన్ని ఒక పాఠంగా తీసుకుంటానని ఉదయభాను తెలిపారు. ప్రస్తుతం తన పిల్లలతో సంతోషంగా జీవిస్తున్నానని, వాళ్లే తనకు నిజమైన ఆనందమని చెప్పారు.