Anchor Vishnupriya Net Worth:బుల్లితెర యాంకర్, నటి విష్ణుప్రియ భీమనేని మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఇటీవల ఆమెకు సంబంధించిన వివాదాలు, వైరల్ వ్యాఖ్యలు పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీయగా, అదే సమయంలో ఆమె సోషల్ మీడియా ఫాలోయింగ్తో పాటు ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరిగిందనే వార్తలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం ఇన్స్టాగ్రామ్లో అందుబాటులో ఉన్న పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీచర్ ద్వారా విష్ణుప్రియ భారీగా సంపాదిస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అందుబాటులో ఉన్న వివరాల ప్రకారం, ఆమె ఎక్స్క్లూజివ్ కంటెంట్ను వీక్షించేందుకు వేల సంఖ్యలో అభిమానులు సబ్స్క్రైబ్ అయ్యారని తెలుస్తోంది. ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ల ద్వారా ప్రతి నెలా దాదాపు రూ.28 లక్షలకుపైగా ఆదాయం వస్తోందని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
విష్ణుప్రియ సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్గా ఉంటూ గ్లామరస్ ఫోటోలు, వీడియోలు, వ్యక్తిగత అప్డేట్స్ను అభిమానులతో పంచుకుంటుంటారు. ఈ కారణంగా ఆమెకు భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఏర్పడింది. ఇటీవల జరిగిన కొన్ని వివాదాల తర్వాత ఆమె అకౌంట్కు మరింత రీచ్ రావడంతో సబ్స్క్రైబర్ల సంఖ్య కూడా పెరిగినట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
అయితే పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ద్వారా అందిస్తున్న ప్రత్యేక కంటెంట్పై కొందరు నెటిజన్లు విమర్శలు వ్యక్తం చేస్తుండగా, మరికొందరు మాత్రం ఇది సోషల్ మీడియా యుగంలో సాధారణ ఆదాయ మార్గమేనని అభిప్రాయపడుతున్నారు. సెలబ్రిటీలు తమ ఫాలోయింగ్ను ఆదాయ వనరుగా మార్చుకోవడం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాధారణ విషయంగా మారింది.
ఇక తనపై వస్తున్న నెగెటివ్ ప్రచారం విషయంలో విష్ణుప్రియ కఠిన వైఖరి అవలంబిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా, యూట్యూబ్ వేదికల ద్వారా తన ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించేలా తప్పుడు కథనాలు ప్రచారం చేస్తున్న వారిపై ఇప్పటికే చట్టపరమైన చర్యలు ప్రారంభించారు. సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన ఆమె, అసత్య ప్రచారం చేసే వారిని వదిలిపెట్టబోనని స్పష్టం చేశారు.
వివాదాలు, సోషల్ మీడియా క్రేజ్, భారీ ఫాలోయింగ్, పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆదాయం.. ఇలా అన్ని అంశాలతో ప్రస్తుతం విష్ణుప్రియ పేరు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్లో నిలుస్తోంది. అయితే ఆమె సంపాదనకు సంబంధించిన సంఖ్యలు అధికారికంగా ధృవీకరించబడలేదని గుర్తుంచుకోవాలి.