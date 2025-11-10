English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ande Sri Journey : గొర్ల కాపరి నుంచి డాక్టరేట్‌ వరకు అందెశ్రీ ప్రస్థానం ఇదే..!!

Ande Sri Journey: తెలుగు సాహిత్య ప్రపంచం ఓ అద్భుత ప్రతిభను కోల్పోయింది. ప్రముఖ రచయిత, కవి, గేయరచయిత అందెశ్రీ (64) తుదిశ్వాస విడిచారు. ఉదయం ఆయన ఇంట్లో అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలగా, కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ చికిత్స పొందుతూనే ఆయన కన్నుమూశారు. కవిత్వం ద్వారా తెలంగాణ భావజాలానికి ఊపిరినిచ్చిన అందెశ్రీ మరణం తెలుగు సాహిత్యానికి పెద్ద లోటు.
అందెశ్రీ అసలు పేరు అందె ఎల్లయ్య. ఆయన 1961 జూలై 18న సిద్దిపేట జిల్లా రేబర్తి గ్రామంలో జన్మించారు. జీవిత ప్రారంభం చాలా కష్టసాధ్యంగా సాగింది. చిన్న వయసులోనే తల్లిదండ్రులను కోల్పోయి, అనాథగా పెరిగారు. తన మూలాలు ఏమిటో, సొంత ఊరు ఎక్కడో కూడా తెలియని పరిస్థితుల్లో జీవితం మొదలైంది.

  బతుకుదెరువు కోసం చిన్నతనంలోనే గొర్రెల కాపరిగా పని చేశారు. పల్లెల్లోని ఆ సాదాసీదా జీవితం ఆయనలో కవిత్వపు మంటలను రేపింది. విద్యా వ్యవస్థలో పెద్దగా చదువు లేకపోయినా, ఆయన స్వయంగా నేర్చుకుని, జీవితాన్ని గురువుగా తీసుకున్నారు. తరువాత కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం ఆయనకు గౌరవ డాక్టరేట్ ప్రదానం చేసింది.  

తెలుగు భాష, సాహిత్యంపై ఆయనకు ఉన్న ప్రేమతో పాటు, తన ప్రత్యేకమైన శైలి అందెశ్రీని ప్రజాకవిగా నిలబెట్టింది. ఆయన రాసిన తొలి ప్రసిద్ధ గీతం “మాయమైపోతున్నడమ్మా మనిషన్నవాడు” తెలంగాణ పల్లెల్లో ఓ సంచలనం సృష్టించింది. ఇదే ఆయన మొదటిసారి వేదికపై పాడిన పాట కూడా. అందెశ్రీ పాడేటప్పుడు ఆయన చూపే ప్రత్యేక శైలి కళ్ళు మూసుకుని, తల ఊపుతూ, గంభీరంగా పాటలో లీనమవడం తెలుగు ప్రజలకు చిరస్మరణీయంగా మారింది.  

తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమానికి అందెశ్రీ కవిత్వం ఒక ప్రేరణ. ఆయన రచించిన జయ జయహే తెలంగాణ జననీ జయ కేతనం పాట ఉద్యమానికి ఊపిరిగా నిలిచింది. ఈ గేయం ప్రతి సభలో, ప్రతి ర్యాలీలో తెలంగాణ ఆత్మగా మారింది. అదే పాట తరువాత తెలంగాణ రాష్ట్ర అధికారిక గీతంగా గుర్తింపు పొందింది. ఆయన కవిత్వం కేవలం పదాలతో కాదు తెలంగాణ గుండె చప్పుళ్లతో నిండిపోయింది.

అందెశ్రీ కవిత్వం సినిమాల వరకూ విస్తరించింది. 2007లో వచ్చిన గంగ చిత్రంలోని పాటలకు ఆయనకు నంది అవార్డు లభించింది. అలాగే ముత్యాల ముగ్గు చిత్రంలోని చిలకా ఏడున్నది పాట, విచిత్రం లోని ఈతరం తీర్పు వంటి గీతాలు ఆయన కవిత్వంలోని లోతు, జీవనతత్వం ప్రతిబింబించాయి.

తన జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, ఆయన ఎప్పుడూ వెనక్కి తగ్గలేదు. కవిత్వమే ఆయన బలంగా, ఆత్మస్థైర్యంగా నిలిచింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తరువాత, ఆయన సేవలకు గుర్తింపుగా ప్రభుత్వం రూ.1 కోటి నగదు పురస్కారం అందించింది. గొర్రెల కాపరిగా మొదలైన ఆయన ప్రయాణం, గౌరవనీయ డాక్టరేట్ వరకు చేరిన తీరు ప్రతి ఒక్కరికి స్ఫూర్తిదాయకం.  

