Andhra King Taluka Review:‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’ ఫస్ట్ రివ్యూ.. రామ్ పోతినేని సాలిడ్ గా కొట్టేలా ఉన్నాడే..

Andhra King Taluka First Review: రామ్ పోతినేని ‘ఇస్మార్ట్ శంకర్’ తర్వాత సాలిడ్ హిట్ కొట్టి చాలా కాలమే అవుతుంది. ఆ తర్వాత సరైన హిట్ లేకపోయినా.. మాస్ హీరోగా తన మార్కెట్ పరిధి పెంచుకున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమా మరికొన్ని గంటల్లో విడుదల కాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా ఫస్ట్ టాక్ ఎలా ఉందంటే..
రామ్ పోతినేని హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ చిత్రం ‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’. ఈ సినిమాలో రామ్ పోతినేని ఓ హీరో అభిమాని పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు. ఇందులో ఉపేంద్ర ఆంధ్రా కింగ్ గా నటిస్తున్నాడు. ఆయన ఫ్యాన్ గా రామ్ పోతినేని కనిపించనున్నాడు.
ఓ హీరోకు ఓ అభిమాని మధ్యకు జరిగిన కథనే ఈ మూవీ స్టోరీ. ఈ సినిమాలో భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటించింది. ఈ సినిమాను మహేష్ కుమార్ డైరెక్ట్ చేశాడు. ఈ సినిమాలో హీరో కోసం ఓ అభిమాని ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నాడనేదే హైలెట్ అని చెబుతున్నారు. ఈ చిత్రానికి సెన్సార్ వాళ్లు U/A సర్టిఫికేట్ జారీ చేసారు.
‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’ మూవీ నిడివి 2 గంటల 40 నిమిషాలు ఉంది. ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్ పెద్ద ఎస్సెట్ అని చెబుతున్నారు. ఈ సినిమాకు వివేక్ శివ, మెర్విన్ సాల్మన్ సంగీతం అందించారు.
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, టీ సిరీస్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ సినిమాలో హీరోగా ఉపేంద్ర క్యారెక్టర్ ఎస్సెట్ గా నిలవబోతుంది. ఈ సినిమాలో హీరోకు అతని తండ్రికి వచ్చే సన్నివేశాలు హృదయాన్ని మెలిపెడతాయని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు ఈ సినిమాకు టెంపుల్ తో పాటు గ్రామీణ వాతావరణం సినిమాటోగ్రఫీ బాగున్నాయి. సినిమా లాస్ట్ 45 నిమిషాలు ప్రేక్షకులు ఎమోషనల్ కు గురి చేస్తాయని చెబుతున్నారు.
‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’ సినిమా తెలంగాణలో రూ. 9 కోట్లు.. సీడెడ్ (రాయలసీమ).. రూ. 3 కోట్లు.. ఆంధ్ర..రూ. 10 కోట్లు.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ + తెలంగాణ కలిపి రూ. 22 కోట్లు.. కర్ణాటక + రెస్ట్ ఆఫ్ భారత్ కలిపి రూ. 2 కోట్లు.. ఓవర్సీస్ లో రూ. 3.10 కోట్లు.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 27.10 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ సినిమా హిట్ అనిపించుకోవాలంటే ఈ సినిమా రూ. 28 కోట్ల షేర్ రాబట్టాలి. మొత్తంగా నవంబర్ లాంటి అన్ సీజన్ లో రామ్ పోతినేని సాలిడ్ హిట్ అందుకుంటాడా లేదా అనేది చూడాలి.