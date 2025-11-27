English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Andhra King Taluka Review:‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’ ఫస్ట్ రివ్యూ.. రామ్ పోతినేని సాలిడ్ గా కొట్టేలా ఉన్నాడే..

Andhra King Taluka Review:‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’ ఫస్ట్ రివ్యూ.. రామ్ పోతినేని సాలిడ్ గా కొట్టేలా ఉన్నాడే..

Andhra King Taluka First Review: రామ్ పోతినేని ‘ఇస్మార్ట్ శంకర్’ తర్వాత సాలిడ్ హిట్ కొట్టి చాలా కాలమే అవుతుంది. ఆ తర్వాత సరైన హిట్ లేకపోయినా.. మాస్ హీరోగా తన మార్కెట్ పరిధి పెంచుకున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమా మరికొన్ని గంటల్లో విడుదల కాబోతుంది.  ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా ఫస్ట్ టాక్ ఎలా ఉందంటే.. 
1 /5

రామ్ పోతినేని హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ చిత్రం ‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’. ఈ సినిమాలో రామ్ పోతినేని ఓ హీరో అభిమాని పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు. ఇందులో ఉపేంద్ర ఆంధ్రా కింగ్ గా నటిస్తున్నాడు. ఆయన ఫ్యాన్ గా రామ్ పోతినేని కనిపించనున్నాడు.

2 /5

ఓ హీరోకు ఓ అభిమాని మధ్యకు జరిగిన కథనే ఈ మూవీ స్టోరీ. ఈ సినిమాలో భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటించింది. ఈ సినిమాను మహేష్ కుమార్ డైరెక్ట్ చేశాడు. ఈ సినిమాలో హీరో కోసం ఓ అభిమాని ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నాడనేదే హైలెట్ అని చెబుతున్నారు. ఈ చిత్రానికి సెన్సార్ వాళ్లు U/A సర్టిఫికేట్ జారీ చేసారు. 

3 /5

‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’ మూవీ నిడివి 2 గంటల 40 నిమిషాలు ఉంది. ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్ పెద్ద ఎస్సెట్ అని చెబుతున్నారు. ఈ సినిమాకు వివేక్ శివ, మెర్విన్ సాల్మన్ సంగీతం అందించారు. 

4 /5

మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, టీ సిరీస్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ సినిమాలో హీరోగా ఉపేంద్ర  క్యారెక్టర్  ఎస్సెట్ గా నిలవబోతుంది. ఈ సినిమాలో హీరోకు అతని తండ్రికి వచ్చే సన్నివేశాలు హృదయాన్ని మెలిపెడతాయని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు ఈ సినిమాకు టెంపుల్ తో పాటు గ్రామీణ వాతావరణం సినిమాటోగ్రఫీ బాగున్నాయి. సినిమా లాస్ట్ 45 నిమిషాలు ప్రేక్షకులు ఎమోషనల్ కు గురి చేస్తాయని చెబుతున్నారు.

5 /5

‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’ సినిమా తెలంగాణలో రూ. 9 కోట్లు.. సీడెడ్ (రాయలసీమ).. రూ. 3 కోట్లు.. ఆంధ్ర..రూ. 10 కోట్లు.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ + తెలంగాణ కలిపి రూ. 22 కోట్లు.. కర్ణాటక + రెస్ట్ ఆఫ్ భారత్ కలిపి రూ. 2 కోట్లు.. ఓవర్సీస్ లో రూ. 3.10 కోట్లు.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 27.10 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ సినిమా హిట్ అనిపించుకోవాలంటే ఈ సినిమా రూ. 28 కోట్ల షేర్ రాబట్టాలి. మొత్తంగా నవంబర్ లాంటి అన్ సీజన్ లో రామ్ పోతినేని సాలిడ్ హిట్ అందుకుంటాడా లేదా అనేది చూడాలి.   

Andhra King Taluka Pre Release Business Ram Recent Movies Pre Release Business Double Ismart Pre Release business Double Ismart First Movie Review double Ismart review Ram Pothineni Tollywood Telugu cinema

Next Gallery

Old Note Sale: పాత 5 రూపాయల నోటు ఉంటే జాక్‌పాట్‌.. రూ.4 లక్షలు పొందే ఛాన్స్‌!