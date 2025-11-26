English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ram Recent Movies Pre Release Business:‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’ సహా రామ్ పోతినేని గత చిత్రాల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ డీటెల్స్..

Ram Recent Movies Pre Release Business: రామ్ పోతినేని ‘ఇస్మార్ట్ శంకర్’ తర్వాత సాలిడ్ హిట్ కొట్టి చాలా యేళ్లే అవుతుంది. ఆ తర్వాత సరైన సక్సెస్ లేకపోయినా.. ఇతని సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ మాత్రం ఓ రేంజ్ లో జరిగింది.  తాజాగా రామ్ పోతినేని నటించిన గత చిత్రాల  ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ డీటెల్స్ విషయానికొస్తే.. 

 
1 /7

ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా..  రామ్ పోతినేని హీరోగా ఉపేంద్ర కీలక పాత్రలో భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటించిన చిత్రం ‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూక’. ఈ చిత్రాన్ని కొత్త దర్శకుడు మహేష్ కుమార్ డైరెక్ట్ చేశాడు. మరి ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 27.10 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.    

2 /7

డబుల్ ఇస్మార్ట్..  పూరీ జగన్నాథ్ డైరెక్షన్ లో రామ్ పోతినేని హీరోగా  తెరకెక్కిన చిత్రం ‘డబుల్ ఇస్మార్ట్’. ఈ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్ గా రూ.48 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. 

3 /7

స్కంధ.. రామ్ పోతినేని హీరోగా బోయపాటి శ్రీను డైరెక్షన్ లో  తెరకెక్కిన చిత్రం ‘స్కంధ’. ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 46.20 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.   

4 /7

ది వారియర్.. రామ్ హీరోగా నటించిన ‘ది వారియర్’ చిత్రం. ఈ మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 38.10 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.   

5 /7

రెడ్..  రామ్ రెండు విభిన్న పాత్రల్లో ద్విపాత్రాభినయం చేసిన సినిమా ‘రెడ్’. ఈ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 14 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.  

6 /7

ఇస్మార్ట్ శంకర్.. పూరీ జగన్నాథ్, రామ్ పోతినేని కాంబినేషన్ లో వచ్చిన ఫస్ట్ మూవీ ‘ఇస్మార్ట్ శంకర్’. ఈ చిత్రం అప్పట్లోనే రూ. 20.28 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.   

7 /7

హలో గురూ ప్రేమ కోసమే..   రామ్ పోతినేని హీరోగా నక్కిన త్రినాథ రావు డైరెక్షన్ లో  నటించిన మూవీ ‘హలో గురూ ప్రేమకోసమే’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 24 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ చేసింది. 

