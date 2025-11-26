Ram Recent Movies Pre Release Business:‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’ సహా రామ్ పోతినేని గత చిత్రాల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ డీటెల్స్..

Ram Recent Movies Pre Release Business: రామ్ పోతినేని ‘ఇస్మార్ట్ శంకర్’ తర్వాత సాలిడ్ హిట్ కొట్టి చాలా యేళ్లే అవుతుంది. ఆ తర్వాత సరైన సక్సెస్ లేకపోయినా.. ఇతని సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ మాత్రం ఓ రేంజ్ లో జరిగింది. తాజాగా రామ్ పోతినేని నటించిన గత చిత్రాల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ డీటెల్స్ విషయానికొస్తే..
ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా.. రామ్ పోతినేని హీరోగా ఉపేంద్ర కీలక పాత్రలో భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటించిన చిత్రం ‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూక’. ఈ చిత్రాన్ని కొత్త దర్శకుడు మహేష్ కుమార్ డైరెక్ట్ చేశాడు. మరి ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 27.10 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
డబుల్ ఇస్మార్ట్.. పూరీ జగన్నాథ్ డైరెక్షన్ లో రామ్ పోతినేని హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘డబుల్ ఇస్మార్ట్’. ఈ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్ గా రూ.48 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
స్కంధ.. రామ్ పోతినేని హీరోగా బోయపాటి శ్రీను డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘స్కంధ’. ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 46.20 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
ది వారియర్.. రామ్ హీరోగా నటించిన ‘ది వారియర్’ చిత్రం. ఈ మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 38.10 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
రెడ్.. రామ్ రెండు విభిన్న పాత్రల్లో ద్విపాత్రాభినయం చేసిన సినిమా ‘రెడ్’. ఈ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 14 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
ఇస్మార్ట్ శంకర్.. పూరీ జగన్నాథ్, రామ్ పోతినేని కాంబినేషన్ లో వచ్చిన ఫస్ట్ మూవీ ‘ఇస్మార్ట్ శంకర్’. ఈ చిత్రం అప్పట్లోనే రూ. 20.28 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
హలో గురూ ప్రేమ కోసమే.. రామ్ పోతినేని హీరోగా నక్కిన త్రినాథ రావు డైరెక్షన్ లో నటించిన మూవీ ‘హలో గురూ ప్రేమకోసమే’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 24 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ చేసింది.