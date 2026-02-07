English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • SSC Exams: పదవ తరగతి విద్యార్థులకు అలర్ట్.. పరీక్షల తేదీల్లో స్వల్ప మార్పులు..!

SSC Exams: పదవ తరగతి విద్యార్థులకు అలర్ట్.. పరీక్షల తేదీల్లో స్వల్ప మార్పులు..!

10th Students: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్‌ ఇప్పటికే విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. షెడ్యూల్‌ ప్రకారం ఈ పరీక్షలు మార్చి 16వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే పదో తరగతి పరీక్షలకు సంబంధించి టైం టేబుల్‌లో స్వల్ప మార్పు చేసినట్లు తాజాగా పాఠశాల విద్యాశాఖ ప్రకటన రిలీజ్ చేసింది.
 
ఏపీలో పదో తరగతి పరీక్షలు రాసేందుకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు అలర్ట్. ఇప్పటికే పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్‌ను విద్యాశాఖ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, తాజాగా.. ఆ షెడ్యూల్‌లో స్వల్ప మార్పులు చేసింది.

ఈ ఏడాది క్యాలెండర్‌ ప్రకారం ఉగాది, రంజాన్ పండగ నేపథ్యంలో ఆ రోజు నిర్వహించనున్న ఇంగ్లీష్‌ పరీక్షను మరుసటి రోజుకు వాయిదా వేస్తున్నట్లు విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 

దీంతో ఇంగ్లీష్‌ పరీక్ష మార్చి 21వ తేదీన నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు విద్యార్ధులు, విద్యాసంస్థలు, విద్యార్ధుల తల్లిదండ్రులు గమనించాలని విద్యాశాఖ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది.

మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్ 1వ తేదీ వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.45 గంటల వరకు పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. తొలుత ఇచ్చిన షెడ్యూల్ ప్రకారం.. ఇంగ్లీష్ పరీక్ష మార్చి 20న జరగాల్సి ఉంది. దీనిని మార్చి 21వ తేదీకి మార్చుతూ విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

ఏపీ పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల 2026 పూర్తి టైమ్‌టేబుల్.. మార్చి 16న ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్, మార్చి 18న సెకండ్ లాంగ్వేజ్, మార్చి 21న ఇంగ్లిష్ పరీక్ష (మార్చి 20 నుంచి 21కి పరీక్ష తేదీ మారింది), మార్చి 23న మ్యాథమెటిక్స్‌, మార్చి 25న ఫిజికల్ సైన్స్, మార్చి 28న బయాలజికల్ సైన్స్ పరీక్ష, మార్చి 30న సోషల్ స్టడీస్ పరీక్షతో  పరీక్షలు ముగుస్తాయి.  

