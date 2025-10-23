Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగలాంటి వార్త.. రేపు అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. కారణం ఏంటో తెలుసా..?

Andhra pradesh Schools Holiday: ముఖ్యంగా అల్పపీడనం, ఉపరిత ఆవర్తనం ప్రభావంతో ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో ఇప్పటికే భారీ వర్షం కురుస్తుందని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఇప్పటికే సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సైతం దుబాయ్ నుంచి అధికారులతో రివ్యూలు నిర్వహించారు.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో వరుణుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఎడతెరిపిలేకుండా వానలు పడుతున్నాయి. దీంతో సామాన్య జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. మరోవైపు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు దుబాయ్ నుంచి అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ముఖ్యంగా..బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడనం, ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో రానున్న రెండు రోజుల్లో మోస్తరు నుంచి అతిభారీగా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీలోని పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో రేపు ప్రభుత్వంతో పాటు, ప్రైవేటు స్కూళ్లకు అధికార యంత్రాంగం స్కూళ్లకు సెలవుల్ని ప్రకటించింది.
భారీ వర్షాల కారణంగా సముద్రంలోకి మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని, వెళ్లిన వాళ్లు అక్టోబర్ 24 సాయంత్రం లోపుగా ఒడ్డుకు చేరుకోవాలని అధికారులు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. భారీ వర్షాల అలర్ట్ నేపథ్యంలో రేపు అక్టోబర్ 24 శుక్రవారం ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు సెలవు ప్రకటించారు.
ముఖ్యంగా.. శిథిలావస్థలో ఉన్న గృహలలోని వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వర్షంలో విధ్యుత్ స్తంభాలను తాకరాదని అధికారులు కీలక సూచనలు చేశారు. ప్రజల కోసం అత్యవసరంగా కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్ 08816-299219 అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు.
మరోవైపు ఏపీలో భారీవర్షాల నేపథ్యలో అధికారులంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కీలక సూచనలు చేశారు. అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రావద్దని స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అలర్ట్ గా ఉండాలని, నాలాలు,చెరువుల దగ్గర ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచనలు చేశారు.