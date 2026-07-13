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Nand kishore goenka: నంద కిషోర్ గోయెంకా కన్నుమూత.. ఎక్స్ వేదికగా తెలంగాణ, ఏపీకి చెందిన రాజకీయ ప్రముఖుల సంతాపం..

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 13, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:20 PM IST

Dr Subhash Chandra father demise: ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త నంద్ కిషోర్ గోయెంకా కాసేపటి క్రితం ముంబైలోని తన నివాసంలో తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆర్ఎస్ఎస్ స్వయం సేవక్ గా సేవలందించారు. గోసేవ వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఉన్నత విలువలకు నిలువుటద్దంగా మారి ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఆయన సమాజంకు చేసిన సేవల్ని, తన జీవితంలో పాటించిన ఉన్నత విలువల్ని, సమాజంపై ఆయన చూపిన ప్రభావాంను మరోసారి గుర్తు చేసుకుంటు ఏపీ, తెలంగాణకు చెందిన ముఖ్యమంత్రులతో పాటు పలు రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన నేతలు తమ ప్రగాఢ సంతాపంను ఎక్స్ వేదికగా తెలియజేశారు.
 

Nand Kishore Goenka passes away:1/11

Nand Kishore Goenka passes away:

జీ ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్ సుభాష్ చంద్ర తండ్రిగారు కిషోర్ గోయెంకా తుదిశ్వాస విషాదంపై ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రముఖులు సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ సంతాపంను వ్యక్తం చేశారు. ఈ కష్టసమయంలో గోయంక కుటుంబానికి ఆ దేవుడు మనో ధైర్యంను ఇవ్వాలని వారి సేవల్ని కొనియాడుతూ భావొద్వేగ భరితమైన ట్విట్లు చేశారు.

cm chandrababu naidu:2/11

cm chandrababu naidu:

శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయెంకా గారి మరణ వార్త విని తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసినట్లు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ట్విట్ చేశారు. సామాజిక సేవలు, నిబద్దత, ఆయన జీవితకాలంలో చేసిన అనేక సేవా కార్యక్రమాల్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. అనేక మందిని ప్రభావితం చేసిన గొప్ప దార్శనికుడని చిరస్మరణీయుడని ఏపీ సీఎం కొనియాడారు. శ్రీ గోయెంకా గారి జీవితం జాతీయ సేవ పట్ల నిబద్ధతతో కూడుకున్నదన్నారు. ఈ కష్ట సమయంలో జీ ఎస్సెల్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర గారికి, గోయెంకా కుటుంబ సభ్యులందరికీ తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నట్లు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ట్విట్ చేశారు.  

cm revanth reddy:3/11

cm revanth reddy:

ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర గారి గౌరవనీయులైన తండ్రి , ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త అయిన శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయెంకా గారి మరణం పట్ల  తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. దివంగతులైన వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తూ, వారి కుటుంబ సభ్యులకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన ప్రగాఢ సానుభూతిని ఎక్స్ వేదికగా తెలియజేశారు.

Pawan kalyan:4/11

Pawan kalyan:

శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయెంకా గారి మరణవార్త విని ఎంతో విచారించానని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్స్ వేదికగా తన సంతాపం తెలియజేశారు. జీ ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర గారికి , గోయెంకా కుటుంబ సభ్యులందరికీ నా హృదయపూర్వక సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ కష్ట సమయంలో వారి కుటుంబం, బంధుమిత్రులు, ఈ తీరని లోటుతో బాధపడుతున్న వారందరికీ నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ, వారికి ధైర్యం, మనోధైర్యం లభించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు..

nara lokesh:5/11

nara lokesh:

జీ ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర గారి  తండ్రి శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయెంకా గారి మరణం పట్ల తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు మంత్రి నారాలోకేష్ ఎక్స్ వేదికగా ట్విట్ చేశారు. ఈ దుఃఖ సమయంలో డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర గారికి, గోయెంకా కుటుంబం మొత్తానికి తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. ఈ తీరని లోటును భరించే శక్తిని ఆ భగవంతుడు వారి కుటుంబానికి ప్రసాదించాలని నారాలోకేష్ ట్విట్ చేశారు.  

sujana chowdary:6/11

sujana chowdary:

ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, సమాజ సేవకులు శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయెంకా గారి మరణవార్త తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగించిందని ఎమ్మెల్యే సుజానా చౌదరీ ట్విట్ చేశారు. ప్రతిఫలం ఆశించని వారి సేవా నిరతి, అపార దాతృత్వం ఎన్నో జీవితాలలో వెలుగులు నింపాయని గుర్తు చేశారు. వారి పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. ​ఈ కష్టసమయంలో ZEE Essel Group ఛైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర గారికి, వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నట్లు ఎమ్మెల్యే సుజానా చౌదరీ ట్విట్ చేశారు.

kesineni chinni:7/11

kesineni chinni:

ఎస్సెల్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర గారి పితృవియోగం తీవ్ర విచారకరమన్నారు. వారి తండ్రి, ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త శ్రీ నంద్ కిశోర్ గోయెంకా (96) గారు ముంబైలో కన్నుమూశారని తెలిసి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యానని ఎక్స్ వేదికగా ట్విట్ చేశారు. ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ (RSS) స్వయంసేవక్‌గా సమాజ సేవకు, గోసేవకు తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన వారి పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నాను.  ఈ కష్టసమయంలో వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. ఓం శాంతి.. అంటూ ఎంపీ కేశినేని చిన్ని ట్విట్ చేశారు.

 

Kollu ravindra:8/11

Kollu ravindra:

Zee ఎస్సెల్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర గారి తండ్రి, ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త శ్రీ నంద్ కిశోర్ గోయెంకా (96) గారు ముంబైలో కన్నుమూశారని తెలిసి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యాను. ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ (RSS) స్వయంసేవక్‌గా సమాజ సేవకు, గోసేవకు తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన వారి పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నాను.  ఈ కష్టసమయంలో వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. ఓం శాంతి! అంటూ కొల్లు రవీంద్ర తన సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. 

Kinjarapu Ram Mohan Naidu:9/11

Kinjarapu Ram Mohan Naidu:

జీ ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర గారి గౌరవనీయులైన తండ్రి శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయెంకా గారి మరణ వార్త ఎంతో బాధాకరమన్నారు. విలువలు, విజ్ఞత , మార్గదర్శకత్వంతో కూడిన ఆయన 96 ఏళ్ల అద్భుతమైన జీవితం ఎప్పటికీ చిరస్మరణీయంగా నిలిచిపోతుందన్నారు. గోయెంకా కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ, ఆ దివంగత ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నాను...ఓం శాంతి.. అంటూ కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ కింజారపు తన ప్రగాఢ సానుభూతి వ్యక్తం చేశారు.

Daggubati Purandeswari:10/11

Daggubati Purandeswari:

Zee Essel Group ఛైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర గారి తండ్రి శ్రీ నంద్ కిషోర్ గోయెంకా గారి మరణవార్త తెలుసుకొని ఎంతో విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నాను. ఈ క్లిష్ట సమయంలో డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర గారికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను. భగవంతుడు వారికి, వారి కుటుంబసభ్యులకు మనోధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని, పరమపదించిన ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు దగ్గుబాటి పురందేశ్వరీ తన సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.

Zee Essel Group subhash chandra father news:11/11

Zee Essel Group subhash chandra father news:

జీ ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్ సుభాష్ చంద్ర తండ్రిగారు కిషోర్ గోయెంకా తుదిశ్వాస విషాదంపై ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రముఖులు సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ సంతాపంను వ్యక్తం చేశారు. ఈ కష్టసమయంలో గోయంక కుటుంబానికి ఆ దేవుడి మనో ధైర్యంను ఇవ్వాలని వారి సేవల్ని కొనియాడుతూ భావొద్వేగ భరిమైన ట్విట్లు చేశారు.

TAGS:
Nand Kishore Goenka passed away
Essel group
Dr Subhash Chandra father demise
Nand Kishore Goenka
Subhash Chandra father news
AP CM chandrababu naidu
Telangana CM Revanth reddy

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