Dussehra Holidays: పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్.. ఆ రోజు నుంచి దసరా సెలవులు!

Dasara Holidays: ఆగస్టు నెల పూర్తి కానే లేదు అప్పుడే పిల్లలు దసరా సెలవుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న విషయం తెలిసిందే.. ఈ నేపథ్యంలోనే పిల్లలకు శుభవార్త వెలువడింది అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే దసరా సెలవుల టైం టేబుల్ వచ్చేసింది.. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
సాధారణంగా ఏదైనా పండుగ వచ్చిందంటే చాలు పిల్లలు సెలవుల కోసం ఎదురుచూస్తారు. ఇక ఈ ఆగస్టు నెలలోనే దాదాపు వారానికి మూడు రోజుల చొప్పున సెలవులు భారీగానే వచ్చాయి. 

వెకేషన్ కి కూడా పిల్లలు వెళ్లి వచ్చారు. ఇక త్వరలో వినాయక చవితి రాబోతోంది. ఆగస్టు 27న మళ్లీ సెలవు దినం అని అందరికీ తెలిసిందే. 

ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులకు ఈసారి దసరా సెలవులు కూడా భారీగా ఉండనున్నట్లు సమాచారం. అకాడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం సెప్టెంబర్ మూడో వారం నుంచి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో స్కూళ్లకు దసరా సెలవులు ప్రారంభం కానున్నాయి.   

ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో సెప్టెంబర్ 24 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు దసరా సెలవులు కాగా.. క్రిస్టియన్ మైనారిటీ విద్యాసంస్థలకు సెప్టెంబర్ 27 నుండి అక్టోబర్ 2 వరకు హాలిడేస్ ప్రకటించనున్నట్లు సమాచారం. 

ముఖ్యంగా రెండో శనివారాలు, ఆదివారాలు, మధ్యలో వచ్చే ప్రత్యేక పండుగలు కారణంగా విద్యార్థులకు సెప్టెంబర్ నెలలో కూడా భారీగా సెలవు దినాలు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అటు తెలంగాణలో కూడా సెప్టెంబర్ 21 నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు దసరా సెలవులు ఉండనున్నాయి.  ఇక అకాడమిక్ క్యాలెండర్ ను బట్టి చూస్తే 233 వర్కింగ్ డేస్ కాగా.. సుమారు 83 రోజులు సెలవులే రావడం గమనార్హం.

