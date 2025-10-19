English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • AP Govt: తెలుగు ప్రజలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. వాళ్లందరి బ్యాంక్ ఖాతాలోకి ఏకంగా 1,50,000.. వెంటనే అకౌంట్ చెక్ చేసుకోండి..!

AP Govt Scheme : బ్యాంక్ అకౌంట్లు ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండడం చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యంగా మీరు ఏదైనా.. స్కీం కి అప్లై చేసి ఉంటే.. మీ ఫోన్ నెంబర్లు, ఆధార్ కార్డు నెంబర్..అలానే బ్యాంక్ అకౌంట్.. అన్నీ కూడా సక్రమంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇక ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు.. ప్రభుత్వం ఒక మంచి వార్త చెప్పేసింది..
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం.. ప్రస్తుతం ప్రజలకు.. ఎన్నో ఉపయోగకరమైన పనులు చేస్తూ ఉండగా.. ఇప్పుడు రైతుల సంక్షేమానికి మరొక కొత్త పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే రైతు భరోసా, అన్నదాత సుఖీభవ వంటి పథకాల ద్వారా రైతులకు మద్దతు ఇస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం..ఇప్పుడు మునగ పంట సాగు చేసే రైతులకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహాన్ని అందించేందుకు ముందుకొచ్చింది. ఈ పథకం ముఖ్యంగా మహిళా రైతులకు ఉపాధి హామీ పథకం (MGNREGS) ద్వారా అమలు చేయబడనుంది.

మునగ పంట ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే పంటగా గుర్తింపు పొందింది.. దీన్ని ఆదాయ వనరుగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం కొత్త ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 12 జిల్లాల్లో పైలెట్ ప్రాజెక్ట్‌గా ప్రారంభించి..తరువాత రాష్ట్రంలోని మిగతా జిల్లాలకు విస్తరించాలని నిర్ణయించింది.

రెండు సంవత్సరాలపాటు మునగ సాగు చేసే మహిళా రైతులకు ప్రభుత్వం మొత్తం రూ.1,49,000 వరకు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించనుంది. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో సుమారు 2,177 మంది రైతులు 1,814 ఎకరాల్లో మునగ సాగు చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు. వీరికి గుంతలు తీయడం..విత్తనాలు నాటడం..నీరు పెట్టడం.. పర్యవేక్షణ కోసం నిధులు చెల్లించనుంది.  

ఉపాధి హామీ పథకం కింద లబ్ధి ఉపాధి హామీ పథకం ద్వారా మునగ సాగును ప్రోత్సహిస్తూ.. మహిళలకు స్థిరమైన ఆదాయం వచ్చేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఒకసారి నాటిన మునగ చెట్లు ఐదేళ్లపాటు దిగుబడి ఇస్తాయి. ఈ పంట ద్వారా ఎకరాకు సంవత్సరానికి రూ.4.5 లక్షల వరకు ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.  

ప్రభుత్వం..తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని పెరియకులం ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం సిఫారసు చేసిన PKM రకం మునగ విత్తనాలు వాడాలని రైతులకు సూచించింది. ఎకరానికి సుమారు 4,000 విత్తనాలను.. నాటితే మంచి ఫలితాలు వస్తాయని వ్యవసాయ నిపుణులు చెబుతున్నారు. రైతులు ఉత్పత్తి చేసిన మునగ పంటకు మార్కెట్‌లో సరైన ధర దొరికేలా ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ కంపెనీలతో ఒప్పందాలు కుదురుస్తోంది. దీని వల్ల పంట అమ్మకం సులభం అవుతుంది.. రైతులకు ఆర్థిక భరోసా లభిస్తుంది.

ఈ పథకానికి అర్హులైన వారు తమ భూమి పాస్‌బుక్, బ్యాంక్ పాస్‌బుక్, ఉపాధి హామీ జాబ్ కార్డు వంటి పత్రాలను MPDO కార్యాలయానికి లేదా మండల ఉపాధి హామీ కార్యాలయానికి సమర్పించి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

