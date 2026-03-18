AP Gold Mines: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరో బంగారు గని..దొరికినోడికి దొరికినంతా..బంగారం ఎక్కడ ఉందంటే?

Andhra Pradesh Gold Mines: భారతదేశంలో ప్రస్తుతం అనేక బంగారు గనులు బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. అయితే అందులో కొన్ని గనులు ఇప్పటికే బంగారం ఉత్పత్తి నిలిచిపోగా.. ఇప్పుడు మరో బంగారు గని బయటపడింది. అది కూడా మన తెలుగు రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో. ఏపీలోని జొన్నగిరిలో ఇప్పుడు బంగారుగని కనుగొన్నారు. అయితే ప్రభుత్వం దృష్టికి రాకముందే చాలా మంది ఇక్కడ బంగారాన్ని తవ్వినట్లు సమాచారం. 
భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఐదు బంగారు గనులు బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గుర్తించిన బంగారు గని కూడా ప్రైవేట్ మైనింగ్ కంపెనీకి లీజుకు ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఆ సంస్థ ఇప్పటికే అధికారికంగా పనులు కూడా ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది. 

దేశంలో తొలిసారి బంగారు గనులను లీజుకు తీసుకున్న తొలి ప్రైవేట్ కంపెనీ ఇదే కావడం గమనార్హం. జొన్నగిరి గోల్డ్ మైన్ నుంచి ఏడాదికి 750 కిలోల నుంచి 1000 కిలోల వరకు బంగారాన్ని వెలికితీసే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

అయితే ఈ బంగారు గని గురించి ప్రభుత్వానికి సమాచారం రాకముందే ఆయూ ప్రాంతాల ప్రజలు అప్పటికే తవ్వకాలు జరిపినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దాని గురించి అధికారులు దృష్టికి రాలేదు. అయితే వాళ్లు రంగురాళ్ల కోసం వెదుకులాడరా.. లేదా నిజంగానే బంగారాన్ని తవ్వకాలు చేశారా అనేది తెలియరాలేదు. 

ఏపీలోని జొన్నగిరి బంగారు గనిలో ఉత్పత్తి అయ్యే బంగారం దేశంలో కొంతమేర డిమాండ్ మాత్రమే తీర్చగలదు. అత్యధికంగా ఏడాదికి 1000 కిలోల వరకు మాత్రమే ఈ గని బంగారాన్ని తవ్వగలదు. ఇది దేశంలో సరఫరా పెంచగలుగుతుంది కానీ, ధరలపై ఏమాత్రం ప్రభావం చూపలేదు.  

