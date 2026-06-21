Andhra Pradesh Gold Reserves: ఆంధ్రప్రదేశ్కు భారీ శుభవార్త లభించింది. రాష్ట్రంలోని కర్నూలు జిల్లాలో ఉన్న జొన్నగిరి ప్రాంతంలో పెద్ద మొత్తంలో బంగారం నిల్వలు ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ నిల్వలు భవిష్యత్తులో రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధికి ఎంతో ఉపయోగపడతాయని భావిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ అంచనాల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే జొన్నగిరి ప్రాంతంలో దాదాపు 50 టన్నుల బంగారం నిల్వలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అంతేకాకుండా రామగిరి, జవ్వకుల, చిగురుకుంట-బిస్నాతం ప్రాంతాల్లో కూడా బంగారం తవ్వకాలకు అనుకూలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలో ప్రముఖ బంగారం ఉత్పత్తి కేంద్రంగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
భారతదేశంలో బంగారం వినియోగం చాలా ఎక్కువ. ప్రతి సంవత్సరం వందల టన్నుల బంగారం అవసరమవుతుంది. అయితే దేశీయంగా ఉత్పత్తి అయ్యే బంగారం పరిమితంగా ఉండటంతో విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వస్తోంది. ఈ పరిస్థితిలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో భారీ బంగారం నిల్వలు బయటపడటం దేశానికి కూడా శుభపరిణామంగా భావిస్తున్నారు.జొన్నగిరి గోల్డ్ ప్రాజెక్ట్కు ఇప్పటికే భారీ పెట్టుబడులు వచ్చాయి. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో బంగారం తవ్వకాలు చేపట్టేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తిస్థాయిలో అమలులోకి వస్తే ప్రతి సంవత్సరం గణనీయమైన మొత్తంలో బంగారం ఉత్పత్తి అయ్యే అవకాశం ఉంది.
బంగారం తవ్వకాల ద్వారా స్థానిక ప్రజలకు ఉపాధి అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయి. గనుల పరిశ్రమతో పాటు రవాణా, సేవా రంగాలు కూడా అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది. దీంతో కర్నూలు జిల్లా ఆర్థికంగా మరింత బలపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల్లో అన్వేషణ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో మరిన్ని బంగారం నిల్వలు బయటపడే అవకాశం ఉందని అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సహజ వనరులను సక్రమంగా వినియోగిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశ ఖనిజ రంగంలో కీలక స్థానాన్ని సంపాదించగలదని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
జొన్నగిరిలో గుర్తించిన ఈ బంగారం నిల్వలు రాష్ట్రానికి మాత్రమే కాకుండా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కూడా కొత్త ఆశలు కలిగిస్తున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ “బంగారు రాష్ట్రం”గా గుర్తింపు పొందే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.