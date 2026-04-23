AP Pension Scheme 2026: ఏపీ ప్రభుత్వ కీలక నిర్ణయం..భారీగా పింఛన్లు మంజూరు..జూన్ 12కి బంపర్ గిఫ్ట్..!

AP Pension Scheme 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్లో పింఛన్లపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యంగా వితంతువులకు పింఛన్లు మంజూరు చేయాలని నిర్ణయించడం ప్రాధాన్యత పొందింది. ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మూడో సంవత్సరంలోకి అడుగుపెడుతున్న వేళ అర్హులైన వితంతువులకు సహాయం అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ చర్య చేపట్టింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 1.53 లక్షల మంది వితంతువులు పింఛన్కు అర్హులుగా గుర్తించబడ్డారు. వీరందరికీ నెలకు రూ.4,000 చొప్పున పింఛన్ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. దీనికోసం ప్రతి నెలా దాదాపు రూ.61 కోట్ల వ్యయం అవుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇది పేద కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా కొంత ఉపశమనం కలిగించే నిర్ణయంగా భావిస్తున్నారు.
ఇప్పటికే ప్రభుత్వం “స్పౌజ్ కేటగిరీ” పేరుతో ఒక ప్రత్యేక విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఇందులో పింఛన్ తీసుకుంటున్న వ్యక్తి మరణిస్తే, ఆ పింఛన్ను వెంటనే అతని భార్య పేరుమీదకు మార్చుతున్నారు. మరణ ధృవీకరణ పత్రం వచ్చిన వెంటనే తదుపరి నెల నుంచే ఆమెకు పింఛన్ అందుతుంది. దీంతో కుటుంబం ఆదాయం లేక ఇబ్బంది పడకుండా ప్రభుత్వం సహాయం అందిస్తోంది. ఈ విధానంలో ఇప్పటివరకు సుమారు 2.30 లక్షల మందికి కొత్తగా పింఛన్లు మంజూరు చేశారు.
అయితే, పింఛన్ తీసుకోని భర్త మరణించిన సందర్భాల్లో భార్యకు వెంటనే వితంతు పింఛన్ రావడం లేదనే సమస్య ఉంది. ఈ విషయం పై ప్రజాప్రతినిధులపై ఒత్తిడి పెరగడంతో, ఇప్పుడు వితంతు కేటగిరీలో ఉన్న అందరికీ పింఛన్ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
ఇక దివ్యాంగుల విషయానికొస్తే, అర్హులైన వారికి కూడా కొత్త పింఛన్లు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇప్పటికే లక్ష మందికి పైగా దరఖాస్తులు వచ్చాయి. అయితే అందులో అనర్హులను తొలగించేందుకు అధికారులు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం దివ్యాంగుల విభాగంలో పింఛన్ పొందుతున్న వారిలో కూడా కొంతమంది అనర్హులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
వృద్ధులు, వితంతువులు, ఒంటరి మహిళలు, దివ్యాంగులు వంటి 28 విభాగాల వారికి ప్రభుత్వం ప్రతి నెలా పింఛన్లు అందిస్తోంది. భవిష్యత్తులో కొత్తగా దాదాపు 10 లక్షల మంది వరకు దరఖాస్తు చేసే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. వీరందరికీ పింఛన్లు ఇవ్వాలంటే నెలకు సుమారు రూ.400 కోట్లు, ఏడాదికి రూ.4,800 కోట్లు ఖర్చవుతుందని ప్రభుత్వానికి నివేదికలు అందించారు.