AP Govt: ఏపీ ప్రజలకు శుభవార్త… ఇల్లు కట్టుకోవడానికి రూ.2.5 లక్షల సహాయం!

AP government housing news
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పట్టణాల్లో నివసించే పేదలకు మంచి శుభవార్త చెప్పింది. ఇప్పటివరకు ఇల్లు లేని పేద కుటుంబాలు సొంత ఇంటి కలను నెరవేర్చుకునేలా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల నిర్మాణానికి గరిష్టంగా రూ.2.5 లక్షల వరకు అంచనా వ్యయాన్ని నిర్ణయించింది. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే ఉత్తర్వులు కూడా జారీ అయ్యాయి.
ఈ పథకం ద్వారా పట్టణాల్లోని పురపాలక సంఘాలు, అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ పరిధిలో ఉండే పేద కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూరనుంది. ఇళ్ల నిర్మాణానికి అవసరమైన మొత్తం ఖర్చులో కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.1.50 లక్షలు అందిస్తే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.1 లక్ష ఇవ్వనుంది. ఈ పథకం ప్రధానంగా పీఎంఏవై (పట్టణ) 2.0 కింద అమలు కానుంది.
ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకునే అర్హులైన వారు ముందుగా తమ ప్రాంతంలోని గృహ నిర్మాణ శాఖ ఏఈ (అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్) వద్ద పేర్లు నమోదు చేయించుకోవాలి. నవంబర్ నెలాఖరులోపు పేర్లు నమోదు చేసుకుంటే, అధికారులు దరఖాస్తులను పరిశీలించి అర్హులైన లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేస్తారు. ఇటీవల నిర్మాణ వ్యయం బాగా పెరగడంతో చాలా మంది పేదలు ఇల్లు కట్టలేకపోయారు. ఈ నిర్ణయంతో ఇప్పుడు వారికి పెద్ద ఊరట లభించినట్లైంది.
ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా పేదలకు ఇళ్ల విషయంలో కీలక ప్రకటన చేశారు. గ్రామాల్లో పేదలకు 3 సెంట్లు, పట్టణాల్లో 2 సెంట్ల స్థలాన్ని ఇచ్చి ఇళ్లు కట్టిస్తామని తెలిపారు. అలాగే వచ్చే నెలలో లక్ష ఇళ్లకు గృహ ప్రవేశాలు నిర్వహిస్తామని కూడా ప్రకటించారు.
ఈ పథకం కింద కొత్త లబ్ధిదారుల ఎంపిక కోసం సర్వే నిర్వహించనున్నారు. సొంత స్థలం ఉన్నా ఇల్లు లేని వారికి కూడా ఈ పథకం వర్తించనుంది. ఇళ్ల నిర్మాణం నాణ్యంగా ఉండేలా ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలు రూపొందించనున్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఇళ్లు మంజూరై, కోర్టు వివాదాల వల్ల నిర్మించుకోలేని వారికి కూడా ఈ కొత్త పథకం వర్తింపజేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.
త్వరలోనే పేదలకు పట్టాలు, ఇళ్ల నిర్మాణానికి సంబంధించిన పూర్తి మార్గదర్శకాలను ప్రభుత్వం విడుదల చేయనుంది. ఈ అవకాశాన్ని అర్హులైన ప్రతి పేద కుటుంబం సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.