Business Ideas: రైతులకు వరం లాంటి స్కీమ్.. ఒక్క మెషీన్‌తో వ్యవసాయంలో లక్షల ఆదాయం.. ఎలాగంటే..!!


Subsidy scheme: వ్యవసాయం ఎందుకు దండగా అన్న నోళ్లే ఇప్పుడు  వ్యవసాయంతోనే దేశ ప్రగతి సాధ్యం అంటున్నాయి. మన దేశానికి వ్యవసాయం ప్రధాన ఆధారం. కానీ రైతులకు ఎక్కువగా శ్రమపడినా ఖర్చులు పెరగడంతో సరైన ఆదాయాన్ని పొందలేకపోతున్నారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పుడు సాంకేతికతను వ్యవసాయంలోకి తీసుకువస్తోంది. ఏపీ సర్కార్ దేశంలోనే తొలిసారి రైతులకు భారీ సబ్సిడీతో వ్యవసాయ డ్రోన్స్ ను అందిస్తోంది. ఈ నిర్ణయం రైతుల పాలిట వరంలా మారి వారి జీవితాలనే మార్చేస్తుందని చెప్పవచ్చు. 
 
ఒకప్పుడు పంటలకు మందులు పిచికారీ చేయాలంటే రోజుల తరబడి రైతులు పొలాల్లో తిరుగుతూ చల్లాల్సి వచ్చేది. కొన్ని సందర్భాల్లో మందుల వల్ల ఎంతో మంది అనారోగ్యాలకు గురయ్యారు. అయితే ఇప్పుడు పంట పొలాలకు మందులు పిచికారీ చేయాలన్నా...ఎరువులు చల్లాలన్నా.. ఆ పనులన్నంటినీ డ్రోన్ చేసేస్తోంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఎకరాల కొద్ది పంటలకు పిచికారీ చేస్తోంది. రైతులకు ఇప్పుడు శ్రమ తగ్గుతుందని చెప్పవచ్చు. అంతే కాదు ఖర్చులు తగ్గి దిగుబడులు పెరుగుతున్నాయి. ఇది నిజంగా వ్యవసాయ రంగంలో వచ్చిన విప్లవం అని చెప్పవచ్చు.   

ఇక ఒక డ్రోన్ ధర సుమారు 8.9లక్షలు ఉంటుంది. రైతులు చెల్లించాల్సింది కేవలం రూ. 1.96లక్షలు. మిగతా మొత్తం సర్కార్ భరిస్తోంది. రైతు వాటా 20శాతం మాత్రమే అని చెప్పవచ్చు. ఇంత భారీ మొత్తంలో సహాయం అందించడం వల్ల వేలాది కుటుంబాలు లాభపడుతున్నాయి.   

ఉదాహరణకు బైరెడ్డిపల్లె మండలం పిచ్చిగుండ్లపల్లి గ్రామానికి చెందిన విజయ అనే మహిళ గురించి చెప్పుకుంటే ఆమె గతంలో రోజువారీ కూలీ చేసేది. వ్యవసాయంలో ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొంది. ఇప్పుడు పరిస్ధితి పూర్తిగా మారింది. 

ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సబ్సిడీతో డ్రోన్ కొనుగోలు చేసింది. తన భర్తతో కలిసి 15రోజులు ట్రైనింగ్ తీసుకుంది. ఆ డ్రోన్ తో ప్రతిరోజూ ఆమె రైతులకు సేవలను అందిస్తోంది. 

రోజుకు రెండు ఎకరాల్లో పిచికారీ చేస్తే రూ. 2వేలు సంపాదిస్తోంది. అంటే నెలకు లక్ష రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఆదాయం వస్తోంది. ఇదంతా డ్రోన్ వల్లే సాధ్యం అయ్యిందని చెబుతోంది. 

విజయ మాత్రమే కాదు ఎంతో మంది రైతులు డ్రోన్స్ వాడుతూ సాంకేతికతపై విశ్వాసం పెంచుకుంటున్నారు. రైతులు మాత్రమే కాదు మహిళా స్వయం సహాయక సభ్యులు కూడా డ్రోన్ సేవలతో ఆదాయం పొందుతున్నారు. 

