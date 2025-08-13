AP Govt Likely To Give Two Days School Holidays A Head Of Heavy Rains: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కుండపోత వర్షాలు పడుతున్నాయి. భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కురుస్తుండడంతో ప్రభుత్వం అందరినీ అప్రమత్తం చేసింది. రెండు రోజులు వర్షాలు దంచికొట్టనుండడంతో ఏపీలో పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు తల్లిదండ్రులు, కుటుంబసభ్యుల నుంచి డిమాండ్ వస్తోంది.
ఏపీలో రాబోయే నాలుగు రోజులు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించంది. బంగాళాఖాతంలో ఆవర్తనం అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉండడంతో తీరం వెంబడి ఈదురుగాలులు బలంగా వీస్తున్నాయి. ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, ప్రకాశం, నంద్యాల జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో కుండపోత వర్షాలు కురుస్తుండగా.. గుంటూరు, పల్నాడు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో పరిస్థితి భయానకంగా మారింది.ఇప్పటికే రాజధాని అమరావతి ప్రాంతం వరదతో నీట మునిగింది. పరిసర గ్రామాల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా కృష్ణానది పరీవాహక ప్రాంత ప్రజలకు అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. విజయవాడలో బుడమేరు వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
రాబోయే రెండు రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించడంతో పాఠశాలలకు సెలవులు ఇవ్వాలనే డిమాండ్ వ్యక్తమవుతోంది. ఇప్పటికే తెలంగాణలో అక్కడి ప్రభుత్వం రెండు రోజులు సగం పూట సెలవు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇక్కడ కూడా సెలవు ఇవ్వాలని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, వారి కుటుంబసభ్యులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలతో ఎక్కడికక్కడ వరద నిలిచి రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి. నదులు, వాగులు, వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో పాఠశాలలకు విద్యార్థులు వెళ్తుంటే ప్రమాదాలు సంభవించే అవకాశం ఉంది. ఇక ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో భవనాలు, చెట్లు కూలిపోయే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. ఈ సమయంలో పాఠశాలల్లో విద్యార్థులు ఉంటే ఘోర ప్రమాదాలు సంభవించే అవకాశం లేకపోలేదని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటిస్తే ఇంట్లోనే సురక్షితంగా పిల్లలు ఉంటారనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఇదే విషయాన్ని తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థుల కుటుంబసభ్యులు ప్రభుత్వానికి, అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అయితే ప్రభుత్వం స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సెలవులపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు రెండు రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే అధికారికంగా ప్రభుత్వం నుంచి ప్రకటన వచ్చే వరకు ఎవరూ కూడా సెలవుల వార్తలను నమ్మరాదు.