AP Govt Public Holidays 2026: 2026 కొత్త ఏడాది సెలవుల లిస్ట్ ఇదే.. అధికారికంగా జీవో జారీ చేసిన ఏపీ ప్రభుత్వం..

ap govt general holiday list 2026: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2026 నూతన ఏడాదికి గాను సాధారణ సెలవుల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఈ క్రమంలో సాధారణ హలీడేలతో పాటు, ఆప్షనల్ హలీడేలపై ఏపీ సర్కారు జీవో జారీ చేసింది.
 
మరికొన్ని రోజుల్లో కొత్త ఏడాదిలో అడుగు పెట్టబోతున్నాం. అనేక దేశాల్లో ఇప్పటి నుంచి న్యూయర్ సంబరాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి.  చాలా మంది న్యూయర్ కోసం ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తుంటారు.   

న్యూయర్ లో అంతా మంచి జరగాలని భావిస్తారు. పాత ఏడాదికి వీడ్కొలు పలికి నూతన ఆంగ్ల ఏడాదికి ఆనందంతో స్వాగతం పలుకుతారు.ప్రస్తుతం ఏపీలో చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం కొత్త ఏడాది సెలవులపై కీలక ప్రకటన చేసింది.  

ఇదిలా ఉండగా.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2026 న్యూఇయర్ కు గాను సెలవుల లిస్ట్ ను ప్రకటించింది.  మొత్తంగా ఏడాదిలో 21 హలీడేలను ఖరారు చేసింది. ఈమేరకు ఏపీ సాధారణ పరిపాలన శాఖ లిస్ట్ విడుదల చేసింది.  

కొత్త ఏడాదిలో జనవరి 15 మకర సంక్రాంతి, అదే విధంగా 26 రిపబ్లిక్ డే, ఫిబ్రవరి 15న మహా శివరాత్రి, మార్చి 3న హోలీ, మార్చి 19న ఉగాది పండగల నేపథ్యంలో హలీడేలు ఉండనున్నాయి.  

అదే విధంగా.. మార్చి 20న రంజాన్,మార్చి 27న శ్రీరామనవమి, ఏప్రిల్ 1న వార్షిక క్లోజింగ్ డే, ఏప్రిల్ 3న గుడ్ ఫ్రైడే, ఏప్రిల్ 14న అంబేద్కర్ జయంతిలు ఉండనున్నాయి.   

మే 1న మేడే, మే 27న బక్రీద్,జూన్ 25న  మొహర్రం సెలవులు ఆగస్ట 15న స్వాతంత్ర దినోత్సవం, ఆగస్టు 25న మిలాద్ ఉన్ నబీ, సెప్టెంబర్ 4న జన్మష్టమి, సెప్టెబంబర్ 14న వినాయక చవితి పండగల నేపథ్యంలో హలీడేలు ఉండనున్నాయి.

ఆ తర్వాత.. అక్టోబర్ 2న గాంధీ జయంతి, అక్టోబర్ 20న విజయదశమి, నవంబర్ 8న దీపావళి, డిసెంబర్ 25న క్రిస్మస్ సెలవులు ఉండనున్నాయి. వీటిలో మహాశివరాత్రి 15, నవంబర్ 8 దీపావళి ఆదివారం వచ్చాయి.  

 వీటితో పాటు అప్షనల్స్ హలీడేలు ఉండనున్నాయి. మొత్తంగా ఏపీ ప్రభుత్వం అధికారిక సెలవులపై జీవో విడుదల చేసింది.ఈ క్రమంలో  ప్రభుత్వ అధికారులు, పిల్లలు, పండగ చేసుకుంటున్నారు.  

