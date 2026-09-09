/Andhra Pradesh: రేపటి నుంచి ఏపీలో అల్పపీడనం.. స్కూళ్లకు సెలవు ఉంటుందా?

Andhra Pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్లో రేపటి నుంచి వాతావరణం మారనుంది. ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ (APSDMA) తెలిపింది. ఈ అల్పపీడనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. దీంతో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటిస్తారా అనే సందేహం మొదలైంది.
అయితే ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం స్కూళ్లకు సెలవు ఉండదు. పాఠశాలలు సాధారణంగానే కొనసాగుతాయి. వర్షాల కారణంగా అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించినట్లు ఎలాంటి సమాచారం లేదు. కాబట్టి విద్యార్థులు ఎప్పటిలాగే పాఠశాలలకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాబోయే మూడు రోజుల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా రేపు కొన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు, పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, తిరుపతి జిల్లాల్లో వర్షాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
వర్షాలతో పాటు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులు కూడా వీచే అవకాశం ఉంది. దీంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఉరుములు, పిడుగులతో వర్షం పడుతున్న సమయంలో చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, భారీ హోర్డింగుల కింద ఉండకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు.
స్కూళ్లకు సెలవు లేకపోవడంతో విద్యార్థులు పాఠశాలలకు వెళ్లే సమయంలో వాతావరణ పరిస్థితులను గమనించాలి. భారీ వర్షం లేదా ఈదురుగాలులు ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు పిల్లల ప్రయాణంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. పాఠశాలలు కూడా స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిది.
అయితే వాతావరణ పరిస్థితులు మరింత తీవ్రంగా మారితే జిల్లాల వారీగా అధికారులు ప్రత్యేక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి సందర్భంలో సంబంధిత జిల్లా అధికారుల నుంచి అధికారిక ప్రకటన వెలువడుతుంది. అప్పటి వరకు సాధారణ పాఠశాలల నిర్వహణలో ఎలాంటి మార్పు లేదు.