AP Summer: ఏపీ ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్.. మరో వారం రోజులు పాటు తీవ్రమైన వడగాలులు..

AP Summer: ఇంట్లో ఉండాలంటే ఒకటే ఉక్కబోత.. బయటకు వెళ్లాలంటే మాడు పగిలే ఎండలతో సామాన్యులు విలవిల లాడుతున్నారు. మరోవైపు కరెంట్ కోతలతో మాములు ప్రజలు అలో లక్ష్మణ అంటూ తమ బాధలను మింగలేక కక్కలేక ఉన్నారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో ఈ సారి భారత దేశ వ్యాప్తంగా ఎండల తీవ్రత పెరిగింది. దీంతో ఏప్రిల్ లోనే ఉష్ణోగ్రతలు పలు రికార్డులను బద్దలు కొడుతున్నాయి.
Andhra Pradesh heat Waves: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు వెదర్ డిపార్టెంట్ బిగ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎండల తీవ్రత రోజు రోజుకు పెరుగుతోందని..ఇలాంటి నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఏపీ విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ ప్రజలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
సోమవారం పలు చోట్ల రోహిణి కార్తె మాదిరి ఎండలు మండిపోయాయి. ఈ రోజు కూడా పలు ప్రాంతాల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలతో పాటు 19 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు ఉంటాయని హెచ్చరించింది.
అంతేకాదు మరో 21 మండలాలలో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ప్రజలు బయటకు వెళ్లేటపుడు చల్లిని మజ్జిగతో పాటు నీళ్ల బాటిల్ వెంట బెట్టుకొని సాధ్యమైనంత మేరకు నీటిని సేవిస్తూ ఉండాలని చెబుతుంది. వీలైతే మజ్జిగ, చెరుకు రసం, కొబ్బరి బొండాలు వంటివి తీసుకుంటే ఈ వేసవిలో పెద్ద ఉపశమనంగా ఉంటుందని పేర్కొంది.
అటు ఏపీలోని విజయనగరం జిల్లాలోని బాడంగి, బొబ్బిలి, రామభద్రాపురం, తెర్లాం, వంగర మండలాలకు తీవ్ర వడగాలులు ఉంటాయని వెల్లడించారు. మన్యం జిల్లాలోని బలిజిపేట, గరుగుబిల్లి, గుమ్మ లక్ష్మీపురం, జియ్యమ్మ వలస, కొమరాడ, కురుపాం, మక్కువ, పాచిపెంట, పాలకొండ, పార్వతీపురం, సాలూరు, సీతానగరం, వీరఘట్టం మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలుల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని ప్రకటించారు.
సోమవారం మార్కాపురం జిల్లా కంభంలో 45.7 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత రికార్డైంది. ఈ సీజన్ లో ఇదే అత్యధికం అంటున్నారు. కొందరు వడదెబ్బ కారణంగా సొమ్మసిల్లి పడిపోయినట్టు తెలిపారు. మొత్తం 28 జిల్లాలకు గాను 20 జిల్లాల పరిధిలోని 227మండలాల్లో ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉండి 41 డిగ్రీలకు పైగా నమోదైనట్లు వెల్లడించారు.