Andrea Jeremiah Bold: "డైరెక్టర్ కోసం నగ్నంగా నటిస్తా" సంచలనం ప్రకటన చేసిన తమిళ నటి!

Andrea Jeremiah Bold Scenes: 'యుగానికి ఒక్కడు' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులను ఊర్రూతలూగించిన నటి ఆండ్రియా జెరేమియా. ఈ తమిళ అమ్మాయి నటిగానే కాకుండా సింగర్గానూ ఎంతో పాపులర్ అయ్యింది. దాదాపుగా 20 ఏళ్లు చిత్రసీమలో సందడి చేస్తున్న ఈ బ్యూటీ ఒకానొక సమయంలో డైరెక్టర్ చెబితే నగ్నంగా నటించేందుకు తనకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది.
నటి ఆండ్రియా జెరేమియా నటించిన తమిళ చిత్రం 'పిశాచి పార్ట్-2'పై నెట్టింట అనేక వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. 20 ఏళ్లుగా చిత్రసీమలో నటిస్తున్న ఆండ్రియా.. ఆ సినిమా కోసం కొన్ని నగ్న సన్నివేశాల్లో నటించిందని కోలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
దీనిపై స్వయంగా స్పందించిన నటి ఆండ్రియా.. డైరెక్టర్, కథ డిమాండ్ చేస్తే తాను నగ్నంగా నటించేందుకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది.
తమిళ సూపర్ హిట్ చిత్రం 'పిసాసు పార్ట్-1' తర్వాత 'పిసాసు పార్ట్-2' సినిమా గురించి సోషల్ మీడియాలో అనేక రకాల వార్తలు వస్తున్నాయి. మిస్కిన్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో విజయ్ సేతుపతి, రాజ్ కుమార్.. నటి ఆండ్రియా కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది.
అయితే ఈ సినిమాలో ఆండ్రియా 15 నిమిషాల పాటు నగ్నంగా నటించిందనే వార్తలు ఇప్పుడు సంచలనం రేపుతున్నాయి. ఇటీవలే ఇదే విషయమై నటి ఆండ్రియా పైవిధంగా క్లారిటీ ఇచ్చేసింది.
'పిసాసు-2' సినిమాలో నగ్న సన్నివేశాలు ఉన్నట్లు నటి ఆండ్రియా కూడా ఖరారు చేసింది. కానీ, దర్శకుడు వాటిని చిత్రీకరించకుండా.. కేవలం రొమాన్స్ సన్నివేశాలను మాత్రమే చిత్రీకరించాడని చెప్పింది. ఒకవేళ దర్శకుడు డిమాండ్ చేసి ఉంటే కచ్చితంగా నగ్నంగా నటించే దాన్ని అని ఆండ్రియా వివరించింది.