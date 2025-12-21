English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Andrea Jeremiah Net Worth: 40 ఏళ్ల వయసులోనూ నాజూకు నాణ్యమయూరి..ఈ యుగానికి ఒక్క సుందరి ఎంత సంపాదించిందో తెలుసా?

Andrea Jeremiah Net Worth: 40 ఏళ్ల వయసులోనూ నాజూకు నాణ్యమయూరి..ఈ 'యుగానికి ఒక్క' సుందరి ఎంత సంపాదించిందో తెలుసా?

Andrea Jeremiah Net Worth In Rupees: తన విలక్షణమైన గాత్రంతో, అద్భుతమైన నటనతో దక్షిణాది ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న నటి ఆండ్రియా జెరెమియా. నేడు (డిసెంబర్ 21) ఆమె తన 40వ పుట్టినరోజు జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆండ్రియా కెరీర్ హైలైట్స్, ఆస్తుల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
1 /6

ఆండ్రియా 1985లో తమిళనాడులోని అరక్కోణంలో జన్మించారు. చిన్నప్పటి నుంచే సంగీతం పట్ల ఆసక్తి పెంచుకున్న ఆమె, కేవలం 8 ఏళ్ల వయసులోనే క్లాసికల్ పియానో నేర్చుకున్నారు. 10 ఏళ్లకే 'యంగ్ స్టార్స్' అనే మ్యూజిక్ గ్రూప్‌లో చేరి తన సింగింగ్ కెరీర్‌కు పునాది వేసుకున్నారు.

2 /6

2007లో గౌతమ్ మీనన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పచ్చైకిలి ముత్తుచారం' సినిమాతో నటిగా తెరంగేట్రం చేశారు. 'యుగానికి ఒక్కడు' (ఆయిరథిల్ ఒరువన్), 'విశ్వరూపం', 'తారామణి', 'మంగాథ', 'అరణ్మనై' వంటి వైవిధ్యమైన సినిమాలతో నటిగా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.

3 /6

ఆండ్రియా ఇప్పటివరకు 40కి పైగా సినిమాల్లో నటించగా, ప్లేబ్యాక్ సింగర్‌గా 100కు పైగా పాటలు పాడారు. తెలుగులో కూడా ఆమె పాడిన పాటలకు విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది.

4 /6

ఇటీవల ఆండ్రియా 'మాస్క్' అనే సినమాతో నిర్మాతగా మారారు. కవిన్ హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రంలో ఆమె కేవలం పెట్టుబడి పెట్టడమే కాకుండా, పవర్‌ఫుల్ విలన్ పాత్రలో నటించి మెప్పించారు. ప్రముఖ దర్శకుడు వెట్రిమారన్‌తో కలిసి ఆమె ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించడం విశేషం. రాబోయే రోజుల్లో ఆమె మరిన్ని చిత్రాలను నిర్మించే ప్లాన్‌లో ఉన్నారు.  

5 /6

కొన్ని నివేదికల ప్రకారం.. సినీ పరిశ్రమలో సింగర్‌గా, నటిగా, నిర్మాతగా రాణిస్తున్న ఆండ్రియా ఆస్తుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఆండ్రియా ఆస్తులు సుమారు రూ.30 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. ఆమె ఒక్కో సినిమాకు రూ.2 కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటుందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. వీటితో పాటు ఈమె వద్ద మినీ కూపర్ లాంటి ఖరీదైన కార్లు ఉన్నాయి.

6 /6

ఆండ్రియా అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న హారర్ థ్రిల్లర్ 'పిశాచు 2' త్వరలోనే విడుదల కానుంది. మిస్కిన్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. తమిళం, తెలుగు భాషల్లో ఎంతో మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న ఆండ్రియా ఇలాగే మరెన్నో విజయాలు అందుకోవాలని కోరుకుంటూ ఆమెకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు!

Andrea Jeremiah Birthday Andrea Jeremiah net worth Andrea Jeremiah birthday today Andrea Jeremiah 40th birthday Andrea net worth Who is Andrea Jeremiah

Next Gallery

China Gold Reserve: రెండో అతిపెద్ద ఆవిష్కరణ.. ఆసియాలో భారీగా బంగారు సంపదను కనుగొన్న చైనా.. ఎక్కడంటే..?