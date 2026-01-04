Communicator: బ్లాక్ బెర్రీ లాంటి కీబోర్డ్ ఫోన్‌ మళ్లీ వచ్చేసింది.. ఫీచర్స్‌, ధర వివరాలు!

Click Communicator Mobile: క్లిక్స్ కంపెనీ మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన మొబైల్ విడుదల చేసింది. ప్రత్యేకమైన కీబోర్డ్ ఆప్షన్తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇది అద్భుతమైన డిజైన్ను కలిగి ఉంది. అయితే, ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి..
Click Communicator Mobile Telugu: ప్రముఖ క్లిక్స్ కంపెనీ మార్కెట్లోకి కమ్యూనికేటర్ అనే మొబైల్ని విడుదల చేసింది. ఇది చూడడానికి గతంలో లాంచ్ అయిన బ్లాక్ బెర్రీ మొబైల్స్ లాగా కనిపిస్తోంది. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకమైన కీబోర్డ్ ఆప్షన్తో పాటు ఎన్నో రకాల ప్రిలిమియం ఫీచర్లను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా చాలామంది ఈ మొబైల్ను చూసి స్వయానా బ్లాక్ బెర్రీనే కొత్త మొబైల్ విడుదల చేసిందని భావిస్తున్నారు. అయితే, ఈ క్లిక్స్ కంపెనీ మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన కొత్త మొబైల్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
క్లిక్స్ కమ్యూనికేటర్ టచ్ స్క్రీన్ డిస్ప్లేతో పాటు అదనంగా ఈ మొబైల్కు ఫిజికల్ కీబోర్డ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. దీని ద్వారా డిస్ప్లేపై నొక్కుతూనే అదనంగా బటన్స్ను కూడా టైప్ చేయొచ్చు. అలాగే దీని బరువు కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్లో వాట్సాప్తో పాటు జిమెయిల్, ఫేస్బుక్ వంటి సోషల్ మీడియా యాప్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంచినట్లు తెలుస్తోంది.
క్లిక్ కమ్యూనికేటర్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఇప్పుడు అమెరికాలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే విక్రయాలు కూడా ప్రారంభమైనట్లు తెలుస్తోంది. అమెరికాలో దీని ధర 499 డాలర్లు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇక భారత్లో దీని ధర అయితే రూ. 41,000 ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. అయితే, క్లిక్ కంపెనీ ఈ మొబైల్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేసేందుకు త్వరలో సిద్ధం కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
క్లిక్ కమ్యూనికేటర్ మొబైల్ (click communicator mobile) చాలా అద్భుతమైన డిజైన్ను కలిగి ఉంటుంది. దీని ఫ్రంట్ భాగంలో ప్రత్యేకమైన డిస్ప్లేతో పాటు ఒక కీబోర్డ్ ఆప్షన్ కూడా ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ కీబోర్డ్ గతంలో బ్లాక్ బెర్రీ మొబైల్స్కి ఉన్న కీబోర్డులా కనిపిస్తుంది. ఇక ఇందులో ప్రత్యేకంగా కొన్ని సోషల్ మీడియా బటన్స్ కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఇక ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ 4.03-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది 256 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంటుంది. మెమొరీ కార్డును వినియోగించి దాదాపు స్టోరేజ్ను 2TB వరకు పెంచుకోవచ్చు. అలాగే ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 4,000mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ click communicator మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్కు కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16పై రన్ అవుతుంది. ఇక వెనుక భాగంలో ఈ మొబైల్ కి 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఫ్రంట్ భాగంలో 24-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా చూడాలనిపిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్ లో ఎన్నో రకాల కొత్త ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.