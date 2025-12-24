English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • AP Anganwadi Jobs 2025: పది పాసైతే చాలు.. ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండా.. అంగన్వాడీ ఉద్యోగం మీదే..!!

AP Anganwadi Jobs 2025: పది పాసైతే చాలు.. ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండా.. అంగన్వాడీ ఉద్యోగం మీదే..!!

AP Anganwadi Jobs: ఏపీ మహిళాభివృద్ధి శిశు సంక్షేమ శాఖ (AP WCD) అనంతపురం జిల్లాలో అంగన్వాడీ వర్కర్, హెల్పర్ ఉద్యోగాలకు ఒప్పంద ప్రాతిపదికన వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ కింద మొత్తం 92 పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు. వీటిలో 78 అంగన్వాడీ వర్కర్ మరియు 14 హెల్పర్ ఖాళీలు ఉన్నాయి.  
 
1 /5

దరఖాస్తు చేసుకోవలసిన అభ్యర్థులు పదో తరగతి పాసై ఉండాలి. వారి వయసు 2025 జులై 1 నాటికి 21 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. అభ్యర్థులు స్థానికంగా ఉండి అవివాహితులుగా ఉండాలి.  అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు డిసెంబర్ 24 నుంచి 31 వరకు స్థానిక సీడీపీఓ కార్యాలయంలో ఆఫ్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

2 /5

దరఖాస్తుతో పాటు కులం సర్టిఫికెట్, నివాసం, పుట్టిన తేదీ, పదో తరగతి మార్క్స్ మెమో, ఆధార్ కార్డు, వికలాంగులైతే వైకల్యానికి సంబంధించిన సర్టిఫికెట్లను గెజిట్‌ అధికారితో ధృవీకరణ పొందిన జిరాక్స్‌ కాపీలను దరఖాస్తుతో పాటు జత చేయాలి.   

3 /5

ఒకవేళ అభ్యర్థులు ఓపెన్ స్కూల్ నుంచి పదో తరగతి చేసినవారు టీసీ లేదా స్టడీ సర్టిఫికెట్ తప్పక చేర్చాలి. స్క్రూటినీ సమయంలో సీడీపీఓ అధికారులు అన్ని డాక్యుమెంట్లను జాగ్రత్తగా తనిఖీ చేస్తారు. అభ్యర్థులు సీడీపీఓ నిర్వహించే తెలుగు డిక్టేషన్ పరీక్షలో పాస్ కావాలి. 

4 /5

కులం, నివాస సర్టిఫికెట్లు తహసీల్దారు కార్యాలయం జారీ చేసినవి మరియు గెజిటెడ్ అధికారి ధృవీకరించినవి ఉండాలి. దరఖాస్తు ఫారమ్ ముందు భాగంలో తాజా ఫోటో అతికించి, దానిపై పెన్నుతో సంతకం చేయాలి.   

5 /5

ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండా స్క్రూటినీ ఆధారంగానే అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపికైన వారికి నెలకు 7 వేల నుంచి 11 వేల 500 రూపాయల వరకు జీతం చెల్లిస్తారు.  

Anganwadi Jobs 2025 AP Anganwadi Jobs AP Anganwadi Jobs 2025 Andhra Pradesh WCD Anganwadi Jobs

Next Gallery

Netra Yoga Astrology: జనవరి 15న శని, శుక్ర గ్రహాల మహాద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని లక్కీ జాక్పాట్..