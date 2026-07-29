Anganwadi Teacher and Helper Recruitment 2026:ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న మహిళలకు శుభవార్త. రాష్ట్రంలో అంగన్వాడీ టీచర్, హెల్పర్ పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం ఆన్లైన్ దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. అర్హత ఉన్న మహిళలు జూలై 29, 2026 నుంచి ఆగస్టు 22, 2026 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి ఈ నియామక ప్రక్రియ చేపట్టారు. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసించే మహిళలకు ఇది మంచి అవకాశంగా చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేయాలనే ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ అవకాశాన్ని తప్పకుండా ఉపయోగించుకోవాలి. టీచర్ పోస్టులకు ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణత ప్రధాన అర్హతగా ఉంది. కొన్ని హెల్పర్ పోస్టులకు పదో తరగతి అర్హత కూడా సరిపోతుంది. పూర్తి అర్హతల వివరాలను అధికారిక నోటిఫికేషన్లో ఒకసారి పరిశీలించి దరఖాస్తు చేయడం మంచిది.
అభ్యర్థుల వయస్సు 18 నుంచి 35 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. అయితే ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం రిజర్వేషన్ ఉన్న అభ్యర్థులకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది. దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తిగా ఆన్లైన్లో నిర్వహించనున్నారు. చివరి తేదీ వరకు వేచి ఉండకుండా వీలైనంత త్వరగా దరఖాస్తు చేయాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. చివరి రోజుల్లో వెబ్సైట్పై ఎక్కువ మంది దరఖాస్తు చేసే అవకాశం ఉండటంతో సాంకేతిక సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
ఎంపిక ప్రక్రియలో అభ్యర్థుల విద్యార్హతలకు 70 శాతం మార్కుల వెయిటేజీ ఇస్తారు. అనంతరం ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించి తుది ఎంపిక చేస్తారు. అందువల్ల విద్యలో మంచి మార్కులు సాధించిన వారికి ఈ నియామకాల్లో మంచి అవకాశం ఉండే అవకాశం ఉంది.
దరఖాస్తు చేసే ముందు విద్యార్హత సర్టిఫికెట్లు, ఆధార్ కార్డు, కుల ధ్రువీకరణ పత్రం, నివాస ధ్రువీకరణ, ఫోటో, సంతకం వంటి అవసరమైన పత్రాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. ఆన్లైన్లో నమోదు చేసిన వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి తప్పకుండా పరిశీలించాలి.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న అర్హులైన మహిళలు ఈ అవకాశాన్ని వదులుకోకుండా ఆగస్టు 22లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. మీ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు లేదా ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న మహిళలకు కూడా ఈ సమాచారం చేరేలా షేర్ చేయండి.