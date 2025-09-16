English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Anikha Surendran: 36 ఏళ్ల స్టార్ హీరోపై మనసు పారేసుకున్న 20 ఏళ్ల హీరో అజిత్ రీల్ కూతురు!

Anikha Surendran Crush: చిత్ర పరిశ్రమలో ఎవరైనా ఎప్పుడు ప్రేమలో పడతారో.. ఏ జంట ఎప్పుడు విడిపోతారో లేదా విడాకులు తీసుకుంటారో చెప్పడం కష్టం. వీరిలో 20 ఏళ్ల నటి 36 ఏళ్ల స్టార్ హీరోపై ప్రేమను చెప్పుకుని సంచలనం సృష్టించింది. ఆ అందమైన వ్యక్తి ఎవరు..? ఇక్కడ ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఉంది..
విజయ్ దేవరకొండ సినిమాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇటీవల 'కింగ్‌డమ్' సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా తెరపైకి వచ్చిన ఈ సినిమా మంచి ప్రదర్శన ఇచ్చింది. ఇటీవల విజయ్ దేవరకొండ గురించి ఓ యువ హీరోయిన్ ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేసింది.  

టాలీవుడ్ రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. 'అర్జున్ రెడ్డి', 'గీత గోవిందం' వంటి హిట్లతో స్టార్ డమ్ సంపాదించాడు. ఇటీవలే 'కింగ్డమ్' సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు.   

గౌతమ్ తిన్ననూరి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం మిశ్రమ స్పందన తెచ్చుకుంది. ఈ మధ్యలో ఇటీవల ఒక యువ హీరోయిన్ విజయ్ దేవరకొండ తన సెలబ్రిటీ క్రష్ అని పేర్కొంది.   

ఆమె మరెవరో కాదు.. కోలీవుడ్ హీరోయిన్ అనికా సురేంద్రన్. అనికా నవంబర్ 27, 2004న కేరళలోని మంజేరిలో జన్మించింది. ఆమె ఆరేళ్ల వయసులో బాలనటిగా అరంగేట్రం చేసింది. 2010లో 'కథ తుడారున్ను' చిత్రంతో మలయాళ సినిమాలో బాలనటిగా అరంగేట్రం చేసింది.  

ఆమె 2022 వరకు దాదాపు 12 సంవత్సరాల పాటు తమిళ, తెలుగు చిత్రాలలో బాలనటిగా నటించడం ద్వారా గుర్తింపు పొందింది. అనికా సురేంద్రన్ 2005లో గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ దర్శకత్వం వహించిన 'ఎన్నై అరిందాల్' చిత్రంతో బాలనటిగా తమిళ సినిమాలో అడుగుపెట్టింది.   

ఈ సినిమాలో త్రిష, అజిత్ ల కూతురుగా కనిపించింది. అంతే కాదు, బాలనటిగా కూడా చాలా సినిమాల్లో నటించింది. ఇప్పుడు హీరోయిన్ గా తెరపై మెరుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా అనిక ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకుంది.  

ఇటీవలి ఇంటర్వ్యూలో అనికా.. "మీ సెలబ్రిటీ క్రష్ ఎవరు?" అనే హోస్ట్ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ, తెలుగు హీరో విజయ్ దేవరకొండ తన సెలబ్రిటీ క్రష్ అని స్పష్టంగా చెప్పింది. ప్రస్తుతం, అనికా వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి.  

