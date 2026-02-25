English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Star Hero: భార్య దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని జీవిస్తా అని ఆశ్చర్యకర వ్యాఖ్యలు చేసిన బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో..

Star Hero:బాలీవుడ్‌లో ఎన్నో దశాబ్దాలుగా నటిస్తూ.. తనదైన స్టైల్‌తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న అనిల్ కపూర్ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చగా మారాయి. ఎంతో పెద్ద స్టార్ అయినప్పటికీ..తన ఇంట్లో మాత్రం తనకు ప్రత్యేకమైన స్టార్ ట్రీట్మెంట్ ఉండదని ఆయన సరదాగా చెప్పడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.
తాజాగా ఆయన నటిస్తున్న యాక్షన్ డ్రామా సుబేదార్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌లో పాల్గొన్న అనిల్ కపూర్, తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు పంచుకున్నారు. “బయట నాకు ఎంతమంది అభిమానులు ఉన్నా, నా ఇంట్లో మాత్రం ఎవరూ నా ఫ్యాన్ కాదు” అంటూ నవ్వుతూ చెప్పారు. తాను ఇంట్లో ఒక సాధారణ వ్యక్తిలా ఉంటానని, కుటుంబ సభ్యులు తనను హీరోలా కాకుండా ఇంట్లో మనిషిలానే చూస్తారని అన్నారు.

అంతేకాదు, ఇప్పటికీ తాను తన భార్య దగ్గర డబ్బులు అడుగుతానని చెప్పడం మరింత హైలైట్‌గా మారింది. షూటింగ్‌కు వెళ్లే ముందు చిన్న ఖర్చుల కోసం కూడా భార్యను అడగాల్సి వస్తుందని, అలా అడిగినప్పుడు ఆమె చాలా సాధారణంగా స్పందిస్తుందని వివరించారు. ఈ మాటలు విన్నవారికి అనిల్ కపూర్ ఎంత గ్రౌండెడ్‌గా ఉంటారో మరోసారి అర్థమైంది.

ఈ సందర్భంగా తన భార్య సునీతా కపూర్ గురించి కూడా అనిల్ కపూర్ భావోద్వేగంగా మాట్లాడారు. తన జీవితంలో, కెరీర్‌లో ఆమె పాత్ర చాలా ముఖ్యమని చెప్పారు. తనను ఎప్పుడూ నేలమీదే నిలబెట్టే వ్యక్తి తన భార్యేనని, తనలోని అహంకారాన్ని దూరం చేసే శక్తి ఆమెకే ఉందని అన్నారు.  

‘సుబేదార్’ సినిమాలోని కొన్ని భావోద్వేగ సన్నివేశాలకు కూడా తన భార్యతో ఉన్న అనుబంధమే ప్రేరణ అని అనిల్ వెల్లడించారు. తన పని పట్ల ఎంత ప్రేమ ఉందో, తన భార్య పట్ల కూడా అంతే ప్రేమ ఉందని చెప్పారు. దేశం, పని, కుటుంబం… ఈ మూడింటికీ తన జీవితంలో ప్రత్యేక స్థానం ఉందని అన్నారు.  

అనిల్ కపూర్ – సునీతా కపూర్ దంపతుల ప్రయాణం కూడా ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. ఒక సరదా ఫోన్ కాల్‌తో మొదలైన పరిచయం, జీవితాంతం కొనసాగుతున్న బంధంగా మారింది. వీరి పిల్లలు కూడా తమ తమ రంగాల్లో రాణిస్తున్నారు.  

ఇక ‘సుబేదార్’ సినిమా విషయానికి వస్తే, ఇది ఒక రిటైర్డ్ ఆర్మీ అధికారి జీవితంలో జరిగే మార్పుల చుట్టూ తిరిగే కథ. యాక్షన్‌తో పాటు ఎమోషన్ కూడా ఈ చిత్రంలో ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉండబోతోంది. ఈ సినిమా ఓటీటీ వేదికగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

