Anil Ravipudi Heroine Krithi Shetty: ఈ సంక్రాంతికి 'మన శంకర వరప్రసాద్' సినిమాతో సూపర్ హిట్ దక్కించుకున్న దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి.. ఇప్పుడు మరో సినిమాను కూడా ఇటీవలే పట్టాలెక్కించాడు. ఆ సినిమాలో విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్ కథానాయకులుగా నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ సినిమాలో ఓ హీరోయిన్గా కుర్రభామని ఎంపిక చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఆ బ్యూటీ ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆమె తొలి చిత్రం 'ఉప్పెన'తో బ్లాక్బాస్టర్ హిట్ సొంతం చేసుకుంది. ఆ తర్వాత 'శ్యామ్ సింగరాయ్', 'బంగార్రాజు' వంటి చిత్రాలు వచ్చినా..అంతగా మెప్పించలేకపోయాయి. తొలి చిత్రం తర్వాత ఇప్పటివరకు ఎన్నో చిత్రాల్లో ఆమె నటించినా..అంతటి స్థాయి హిట్ దక్కలేదు. ఆమె ఇప్పుడు సరైన హిట్ కోసం ఎదురుచూస్తుంది.
'మన శంకరవరప్రసాద్' చిత్రం తర్వాత మంచి జోరు మీదున్న డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి ఇప్పుడు మరో సినిమాతో అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ సారి కూడా సంక్రాంతి పండుగ టార్గెట్గా ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్తో రాబోతున్నారని తెలుస్తోంది. విక్టరీ వెంకటేష్తో పాటు కల్యాణ్ రామ్లతో మల్టీస్టారర్ చిత్రాన్ని రూపొందించనున్నారు.
ఈ సినిమాలో ఇప్పటికే కీర్తి సురేష్ ఓ హీరోయిన్గా ఎంపికైనట్లు టాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే దాదాపుగా కీర్తి సురేష్ మెయిన్ రోల్గా ఫిక్స్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. మరో పాత్ర కోసం 'ఉప్పెన' బ్యూటీ కృతిశెట్టిని ఎంపిక చేసినట్లు సమాచారం.
ఇప్పటి వరకు వరుస ఫ్లాపులతో సతమతమవుతున్న కృతిశెట్టికి ఇప్పుడు అనిల్ రావిపూడి రూపంలో హిట్ దక్కుతుందో లేదో చూడాలి. అయితే ఈ సినిమాలో కృతిశెట్టి హీరోయిన్గా ఎంపికైనట్లు అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.