/Anirudh wedding:అనిరుధ్ - కావ్య మారన్ పెళ్లి డేట్ ఫిక్స్.. ఎప్పుడంటే?

Anirudh wedding:కోలీవుడ్ స్టార్ సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ మరియు ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త కావ్య మారన్ గురించి గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో అనేక వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. వీరిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారని, త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. తాజాగా వీరి వివాహ తేదీ కూడా ఖరారైందంటూ పలు కథనాలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
తమిళ సినీ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న సమాచారం ప్రకారం, రజనీకాంత్ నటిస్తున్న 'జైలర్ 2' సినిమా విడుదలైన తర్వాత అనిరుధ్ వివాహం జరగొచ్చని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ సినిమా అక్టోబర్లో విడుదల కానుండగా, నవంబర్ రెండో వారంలో పెళ్లి ఉండొచ్చని కొన్ని మీడియా కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి. అంతేకాదు, త్వరలోనే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన కూడా రావచ్చని సోషల్ మీడియాలో చర్చ నడుస్తోంది.
అయితే ఇప్పటివరకు ఈ వార్తలపై అనిరుధ్ గానీ, కావ్య మారన్ గానీ ఎలాంటి అధికారిక స్పందన ఇవ్వలేదు. గతంలో కూడా వీరిద్దరి గురించి ఇలాంటి వార్తలు వచ్చినప్పటికీ, ఇద్దరూ మౌనం పాటించారు. అందుకే ఈసారి కూడా అభిమానులు అధికారిక ప్రకటన కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఈ ప్రచారానికి మరో కారణం అనిరుధ్ కుటుంబ సభ్యుడైన నటుడు వైజీ మహేంద్రన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన మాట్లాడుతూ, అనిరుధ్ త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడని చెప్పారు. అయితే వధువు ఎవరు అనే విషయాన్ని మాత్రం వెల్లడించలేదు. దీంతో చాలామంది నెటిజన్లు ఆ యువతి కావ్య మారనే అయి ఉంటారని ఊహిస్తున్నారు.
కావ్య మారన్ సన్ గ్రూప్ చైర్మన్ కళానిధి మారన్ కుమార్తె. అలాగే సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు సీఈఓగా దేశవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు సంపాదించారు. ఐపీఎల్ మ్యాచ్ల సమయంలో ఆమె స్టేడియంలో కనిపిస్తే అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంటారు. వ్యాపార రంగంలో కూడా ఆమె తన ప్రత్యేక గుర్తింపును కొనసాగిస్తున్నారు. మరోవైపు అనిరుధ్ ప్రస్తుతం దక్షిణ భారత చిత్రసీమలో అత్యంత బిజీ సంగీత దర్శకుల్లో ఒకరు. పలువురు స్టార్ హీరోల సినిమాలకు సంగీతం అందిస్తూ వరుస ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. ఆయన చేతిలో పలు భారీ సినిమాలు ఉన్నాయి.
అయితే అనిరుధ్-కావ్య మారన్ పెళ్లి గురించి వస్తున్న సమాచారం ఇప్పటికీ అధికారికంగా ధృవీకరించబడలేదు. కాబట్టి ప్రస్తుతం ఇవన్నీ సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తున్న ప్రచారంగానే భావించాలి. ఇరు కుటుంబాలు లేదా సంబంధిత వ్యక్తులు అధికారికంగా ప్రకటించే వరకు ఈ వార్తలను నిజమని నిర్ధారించడం సాధ్యం కాదు. అభిమానులు కూడా అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు వేచి చూడాల్సిందే.