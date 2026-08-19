Anirudh Ravichander Girlfriends:సౌత్ ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం అనిరుధ్ రవిచందర్ పేరు చాలా పాపులర్. పాటలతోనే కాకుండా తన బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్తో కూడా సినిమాలకు మంచి హైప్ తీసుకురావడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ముఖ్యంగా స్టార్ హీరోల సినిమాల్లో అనిరుధ్ ఇచ్చే ఎలివేషన్ మ్యూజిక్ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది.
విక్రమ్, జైలర్, దేవర వంటి సినిమాల్లో ఆయన సంగీతం, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కు మంచి స్పందన వచ్చింది. ఒక సాధారణ సన్నివేశాన్ని కూడా తన మ్యూజిక్తో మరింత ప్రభావవంతంగా మార్చడం అనిరుధ్ ప్రత్యేకతగా చెప్పుకోవచ్చు. దీంతో తమిళంతో పాటు తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో కూడా ఆయనకు భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఏర్పడింది.
ఇదిలా ఉంటే.. ప్రస్తుతం అనిరుధ్ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి కూడా సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. ఆయన కావ్య మారన్ను పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారనే వార్తలు ఇటీవల ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి. కొంతకాలంగా వీరిద్దరి పేర్లు సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తున్నప్పటికీ, తాజాగా ఈ వార్తలు మరోసారి వైరల్గా మారాయి. నవంబర్ 10న గ్రీస్లో వీరి వివాహం జరగనుందని కొన్ని కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
ఈ నేపథ్యంలో అనిరుధ్ గతంలో ఎవరితోనైనా ప్రేమలో ఉన్నారా అనే చర్చ కూడా మొదలైంది. గతంలో ఆయనకు కొందరు హీరోయిన్లతో సంబంధం ఉందంటూ పలు రూమర్స్ వచ్చాయి. ముఖ్యంగా నటి ఆండ్రియాతో అనిరుధ్ డేటింగ్ చేశారనే వార్తలు ఒకప్పుడు బాగా ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. వీరిద్దరి వ్యక్తిగత ఫొటోలు కూడా అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
అలాగే హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్తో కూడా అనిరుధ్ ప్రేమలో ఉన్నారనే వార్తలు వినిపించాయి. అయితే ఈ వార్తలను కీర్తి సురేష్ ఖండించారు. అనిరుధ్ తనకు మంచి స్నేహితుడు మాత్రమే అని ఆమె అప్పట్లో స్పష్టం చేసినట్లు కథనాలు వచ్చాయి.
ఇక అనిరుధ్తో ఎక్కువగా పాటలు పాడిన సింగర్ జోనితా గాంధీతో కూడా ఆయన రిలేషన్లో ఉన్నారనే రూమర్స్ గతంలో వచ్చాయి. అయితే వీటిపై కూడా ఎలాంటి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు. ప్రస్తుతం మాత్రం అనిరుధ్ తన సినిమాలు, సంగీతంపైనే ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. కావ్య మారన్తో పెళ్లి వార్తలపై అధికారిక క్లారిటీ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.