Kavya Maran Marriage: అనిరుధ్ – కావ్య మారన్ పెళ్లి ఫిక్స్.. ఫైనల్ గా క్లారిటీ ఇచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్..!

Kavya Maran Anirudh Marriage:సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ పేరు సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం తెగ వైరల్ అవుతుంది. ఆయన పాటలతో ఎప్పుడూ ట్రెండ్‌లో ఉండే అనిరుధ్, ఇప్పుడు తన వ్యక్తిగత జీవితంతో వార్తల్లో నిలిచాడు. ముఖ్యంగా సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ టీమ్ హెడ్ అయిన కావ్య మారన్‌తో ఆయనకు సంబంధం ఉందన్న రూమర్స్ బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఈ రూమర్స్ మొదటగా 2025 జూన్ సమయంలో సోషల్ మీడియాలో మొదలయ్యాయి. కొన్ని పోస్టులు, ఫోటోలు, అలాగే వాళ్లు కలిసి బయట కనిపించారన్న వార్తలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా డిన్నర్ అవుటింగ్స్, విదేశాల్లో కలిసి తిరిగారన్న ప్రచారం నెటిజన్లలో ఆసక్తి పెంచింది. అయితే ఈ విషయంపై ఇప్పటివరకు అనిరుధ్ గానీ, కావ్య మారన్ గానీ ఎలాంటి అధికారిక స్పందన ఇవ్వలేదు.  

ఇటీవల ఒక పబ్లిక్ ఈవెంట్‌లో అనిరుధ్‌ను పెళ్లి గురించి ప్రశ్నించారు. అప్పుడు ఆయన సరదాగా “ఇదే ప్రశ్న మళ్లీనా?” అని మాత్రమే చెప్పారు. దీంతో ఆయన ఈ విషయంపై మాట్లాడడానికి ఆసక్తి చూపడం లేదని అర్థమవుతోంది. అయినప్పటికీ ఈ రూమర్స్ మాత్రం ఆగడం లేదు.  

అనిరుధ్ ప్రస్తుతం తన సంగీత ప్రాజెక్టులపై పూర్తి దృష్టి పెట్టాడు. అతను చేసిన పాటలు ఎప్పుడూ యూత్‌ను ఆకట్టుకుంటాయి. ‘వై దిస్ కొలవెరి డి’, ‘వాథి కమింగ్’ వంటి పాటలు ఆయనకు భారీ పేరు తెచ్చాయి. ప్రస్తుతం ఆయన పెద్ద పెద్ద స్టార్ హీరోల సినిమాలకు మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. రజనీకాంత్, షారుక్ ఖాన్, కమల్ హాసన్ వంటి స్టార్‌ల సినిమాల్లో కూడా ఆయన పని చేస్తున్నారు.  

మరోవైపు కావ్య మారన్ ఒక ప్రముఖ వ్యాపార కుటుంబానికి చెందినవారు. ఆమె సన్ టీవీ నెట్‌వర్క్‌తో కూడా సంబంధం ఉంది. అలాగే ఐపీఎల్‌లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ టీమ్‌ను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో ఆమె ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నారు.  

ఈ ఇద్దరి గురించి వస్తున్న వార్తలు నిజమా కాదా అనేది ఇంకా స్పష్టంగా తెలియదు. కానీ ఈ జంట గురించి అభిమానులు చాలా ఆసక్తిగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. సినిమా మరియు బిజినెస్ రంగాలకు చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిస్తే ఎలా ఉంటుందో అని చాలామంది ఊహించుకుంటున్నారు.  

అయితే ఇప్పటికీ ఇవన్నీ కేవలం రూమర్స్ మాత్రమే. నిజం ఏమిటో చెప్పేది సమయం మాత్రమే. అప్పటివరకు అనిరుధ్ తన సంగీతంతోనే ప్రేక్షకులను అలరిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాడు.

RCB vs SRH: ఆర్సీబీ Vs ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ హెడ్ టూ హెడ్ రికార్డులు ఇవే.. ఇద్దరిలో తోపు ఎవరంటే..?