  • Anju Kurian Spa Bill: ఒక్క గంట మసాజ్‌ కోసం లక్షల్లో ఖర్చు..అక్కినేని హీరోయిన్ ఇంత పని చేసిందా? దిమ్మతిరిగే ట్విస్ట్!

Anju Kurian Spa Bill: ఒక్క గంట మసాజ్‌ కోసం లక్షల్లో ఖర్చు..అక్కినేని హీరోయిన్ ఇంత పని చేసిందా? దిమ్మతిరిగే ట్విస్ట్!

Anju Kurian Spa Bill News: సినీ తారల లైఫ్ స్టైల్, ట్రావెలింగ్, వ్యక్తిగత విషయాల వంటి వాటిని తెలుసుకునేందుకు వారి అభిమానులు ఆసక్తి చూపిస్తూ ఉన్నారు. ఈ రోజుల్లో హీరోయిన్లు ఎక్కడికి వెళ్లినా లేదా సోషల్ మీడియాలో ఏమి చేసినా, వెంటనే వాటిని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఓ హీరోయిన్ ఇప్పుడు తాను మసాజ్ చేయించుకొని.. అందుకు అయిన ఖర్చును వెల్లడించడం వల్ల ఇప్పుడు అది వైరల్‌గా మారింది. కేవలం గంట బాడీ మసాజ్ రూ.లక్షల్లో ఖర్చు చేసినట్లు తెలిసి ఫ్యాన్స్ ఆశ్చర్యానికి లోనవుతున్నారు. 
సినీ తారల లైఫ్ స్టైల్, ట్రావెలింగ్, వ్యక్తిగత విషయాల వంటి వాటిని తెలుసుకునేందుకు వారి అభిమానులు ఆసక్తి చూపిస్తూ ఉన్నారు. ఈ రోజుల్లో హీరోయిన్లు ఎక్కడికి వెళ్లినా లేదా సోషల్ మీడియాలో ఏమి చేసినా, వెంటనే వాటిని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఓ హీరోయిన్ ఇప్పుడు తాను మసాజ్ చేయించుకొని.. అందుకు అయిన ఖర్చును వెల్లడించడం వల్ల ఇప్పుడు అది వైరల్‌గా మారింది. కేవలం గంట బాడీ మసాజ్ రూ.లక్షల్లో ఖర్చు చేసినట్లు తెలిసి ఫ్యాన్స్ ఆశ్చర్యానికి లోనవుతున్నారు.

అంజు కురియన్ మలయాళంలోనే కాకుండా తమిళ, తెలుగు చిత్రసీమలో కూడా సుపరిచితమైన నటి. ఆమె 2013లో అల్ఫోన్స్ పుతిరన్ దర్శకత్వం వహించిన 'నేరం' చిత్రంతో చిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టింది. ఆ తర్వాత నివిన్ పౌలీ నటించిన సూపర్ హిట్ చిత్రం 'ప్రేమమ్'లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గా నటించి మంచి పేరు తెచ్చుకుంది.

తెలుగులో అక్కినేని వారసుడు సుశాంత్ నటించిన 'ఇదం జగత్' అనే సినిమా ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది. నటిగా మంచి గుర్తింపు వచ్చిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలోనూ ఆమె యాక్టివ్‌గా ఉంటోంది. ఆమె వ్యక్తిగత విశేషాలను అందులో పంచుకుంటోంది.  

తాజాగా నటి అంజు కురియన్ ఒక మసాజ్ వీడియోను షేర్ చేయగా.. ఇప్పుడది వార్తల్లో నిలిచింది. ఇటీవల, అంజు హాలీడ్ ట్రిప్ కోసం ఇండోనేషియాలోని అందమైన బాలి ద్వీపానికి వెళ్ళింది. అక్కడ ఆమె అత్యంత విలాసవంతమైన స్పాలలో ఒకదానిలో మసాజ్ చేయించుకుని, ఆ వీడియోతో పాటు బిల్లును సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకుంది.

వీడియో కంటే ఎక్కువగా, బిల్లులో పేర్కొన్న మొత్తాన్ని చూసి నెటిజన్లు ఒక్క క్షణం ఆశ్చర్యపోయారు. ఆ మసాజ్ ఖరీదు సరిగ్గా 7.25 లక్షల రూపాయలు అని బిల్లులో పేర్కొన్నారు. ఒక మసాజ్ కోసం లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయడంపై నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేయగా, దానికి అంజు కురియన్ అక్కడ ఉపయోగించిన కరెన్సీ గురించి స్పష్టతనిచ్చారు. 

ఇండోనేషియా కరెన్సీ విలువకు, భారత రూపాయి విలువకు మధ్య చాలా పెద్ద వ్యత్యాసం ఉంది. అంజు చెల్లించిన 7.25 లక్షల ఇండోనేషియా రూపాయలు భారత కరెన్సీలో కేవలం 4,000 రూపాయలకు సమానం. ఈ విషయాన్ని అంజు స్వయంగా తన పోస్ట్‌లో సరదాగా వివరించింది. 

మొదట ఆ మొత్తాన్ని చూసి షాక్ అయిన అభిమానులు, ఆ తర్వాత అంజు వివరణ చూసి నిట్టూర్చారు. మొత్తం మీద, నటి అంజు కురియన్ మసాజ్ వీడియో, 'లక్షల' రూపాయల బిల్లు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి.

