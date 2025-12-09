English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Heroine marriage cancelled: స్మృతి మంధాన తర్వాత పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేసుకున్న మరో తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరంటే..!

Heroine marriage cancelled: స్మృతి మంధాన తర్వాత పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేసుకున్న మరో తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరంటే..!

Telugu actress marriage : తెలుగు పాపులర్ హీరోయిన్.. తన నిశ్చితార్థ ఫోటోలు సోషల్ మీడియా నుంచి తొలగించడంతో ఆమె పెళ్లి రద్దు అయ్యిందా అనే సందేహాలు మొదలయ్యాయి. అధికారిక ప్రకటన లేకపోవడంతో ఈ వార్తలు మరింత వైరల్ అవుతున్నాయి.
 
1 /6

ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో నటి నివేత పేతురాజ్ గురించి ఓ వార్త వేగంగా వైరల్ అవుతోంది. ఆమె వివాహం రద్దు అయిందా అనే సందేహాలు అభిమానుల్లో మొదలయ్యాయి. కొద్ది రోజుల క్రితం క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన తన పెళ్లి విషయంపై వార్తల్లో నిలిచిన తర్వాత.. ఇప్పుడు నివేత విషయంలోనూ అలాంటి గాసిప్స్ వినిపిస్తున్నాయి.

2 /6

నివేత తన నిశ్చితార్థానికి సంబంధించిన అన్ని ఫోటోలు సోషల్ మీడియా నుంచి తొలగించడం ఈ వార్తలకు కారణమైంది. అంతేకాదు.. ఆమె తన నిశ్చితార్థుడు దుబాయ్‌కు చెందిన వ్యాపారవేత్త రాజిత్ ఇబ్రాన్ ను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అన్‌ఫాలో చేసింది. 

3 /6

వీరిద్దరూ కలిసి ఉన్న అన్ని పోస్టులు కూడా డిలీట్ అయ్యాయి. గతంలో నివేత తన ప్రేమను అధికారికంగా ప్రకటించి, త్వరలో పెళ్లి జరగబోతోందని వెల్లడించింది. కానీ ఇప్పుడు ఆ పోస్టు కూడా కనిపించకపోవడం అనుమానాలకు మరింత బలం చేకూర్చింది. ప్రస్తుతం నివేత ఎవ్వరినీ ఫాలో చేయడం లేదని కూడా అభిమానులు గమనించారు.  

4 /6

ఇదే విధంగా రాజిత్ ఇబ్రాన్ ఖాతాలో కూడా నివేతతో ఉన్న ఫోటోలు అన్నీ మాయమయ్యాయి. ఈ అకస్మాత్తుగా జరిగిన మార్పులు చూసిన అభిమానులు, “వారిద్దరూ నిశ్చితార్థాన్ని రద్దు చేసుకున్నారా?” అనే ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. అయితే ఇప్పటివరకు నివేత గానీ, రాజిత్ గానీ ఈ విషయంపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. వారి మౌనం వల్లే ఈ వార్తలు మరింత ఎక్కువగా మారుతున్నాయి.

5 /6

నివేత పేతురాజ్ తన సినీ ప్రస్థానాన్ని తమిళ చిత్రాలతో ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత తెలుగులో “మెంటల్ మదిలో” సినిమా ద్వారా గుర్తింపు పొందింది. తర్వాత “చిత్రలహరి”, “బ్రోచేవారెవరోరా”, “అల వైకుంఠపురములో”, “రెడ్”, “పాగల్”, “విరాటపర్వం”, “దాస్ కా ధమ్కీ” వంటి సినిమాల్లో నటించి మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. విభిన్నమైన పాత్రలు చేస్తూ తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించింది.

6 /6

ప్రస్తుతం నివేత వ్యక్తిగత జీవితం గురించి వినిపిస్తున్న ఈ వార్తలు నిజమా కాదా అన్నది అధికారికంగా తెలియాల్సి ఉంది. అభిమానులు మాత్రం ఆమె నుంచి స్పష్టమైన ప్రకటన రావాలని ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆమె త్వరలో నిజాన్ని బయటపెడుతుందా లేదా అన్నది చూడాల్సిందే.

Nivetha Pethuraj wedding news Nivetha Pethuraj Engagement Update Nivetha Pethuraj Instagram News Nivetha Pethuraj Breakup Rumours

Next Gallery

Rohit Sharma: రోహిత్ శర్మ అభిమానులకు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. టీ20ల్లోకి హిట్‌ మ్యాన్ రీ-ఎంట్రీ..!