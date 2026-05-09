/Bachelor CMs: బ్యాచిలర్‌ ముఖ్యమంత్రుల అడ్డా పశ్చిమబెంగాల్‌.. మరో బ్యాచిలర్‌ సీఎం

Know The Bachelor Chief Ministers List In West Bengal Including Suvendu Adhikari: ఆ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రులు అయిన వారిలో అత్యధికంగా పెళ్లి కాని వారే ఉన్నారు. కొత్తగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ముఖ్యమంత్రి కూడా బ్యాచిలర్ కావడం విశేషం. పశ్చిమబెంగాల్లో బ్యాచిలర్ ముఖ్యమంత్రుల జాబితా ఇదే!
పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాలు తాజా ఎన్నికలతో అనూహ్యంగా మారిపోయాయి. అక్కడ బీజేపీ తొలిసారి ప్రభుత్వం ఏర్పాటుచేసింది. అయితే ముఖ్యమంత్రిగా సువేందు అధికారి ఎంపికవడం ఆసక్తికరంగా మారింది. అయితే అతడు కూడా బ్యాచిలర్ కావడం గమనార్హం. ఈ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా బ్యాచిలర్లు ముఖ్యమంత్రులుగా అయ్యారు.
పశ్చిమ బెంగాల్లో అదేందో విచిత్రం కానీ అవివాహితులే ముఖ్యమంత్రులుగా అవుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన సువేందు అధికారి కూడా పెళ్లి చేసుకోలేదు. ఆయనతో కలిపి పశ్చిమ బెంగాల్లో పెళ్లి కాని ముఖ్యమంత్రుల జాబితా ఐదుకు చేరింది. మమతా, సువేందు కన్నా ముందు ముఖ్యమంత్రులుగా పనిచేసిన డాక్టర్ బిదాన్ చంద్రరాయ్, ప్రఫుల్ల చంద్రసేన్, అజయ్ ముఖర్జీలు కూడా వివాహం చేసుకోలేదు. వీరంతా బ్యాచిలర్ ముఖ్యమంత్రులుగా పని చేశారు.
తాజా మాజీ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ అవివాహితురాలు. ఆమె ప్రజల కోసం తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని త్యాగం చేశారు. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత్రిగా ఉన్న ఆమె 15 ఏళ్ల పాటు పశ్చిమ బెంగాల్ను శాసించారు. దాదాపు మూడు దశాబ్దాల కమ్యూనిస్టు కోటను ఆమె బద్దలు కొట్టారు.
బెంగాల్ రెండో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రఖ్యాత వైద్యుడు డాక్టర్ బిదాన్ చంద్ర రాయ్ పనిచేశారు. ఆయన వైద్యంలో విశేష గుర్తింపు పొందగా.. ఆయన జయంతిని భారత వైద్యుల దినోత్సవంగా పరిగణిస్తున్నారు.
మరో బ్యాచిలర్ ముఖ్యమంత్రి ప్రఫుల్ల చంద్రసేన్. ఈయన 1897 నుంచి 1990 వరకు జీవించి ఉన్నారు. జీవితం మొత్తం బ్యాచిలర్గానే ఉన్నారు. స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో పాల్గొన్న ఆయన గాంధీ సిద్ధాంతాలు పాటించారు.
నిరాడంబర జీవితం గడిపిన మరో ముఖ్యమంత్రి అజయ్ ముఖర్జీ. ఆయన 1901లో జన్మించి 1986లో కన్నుమూశారు. కుటుంబాన్ని త్యజించి ప్రజా జీవితానికి అజయ్ ముఖర్జీ అంకితమయ్యారు. ఆయన ప్రజలే కుటుంబంగా భావించారు.