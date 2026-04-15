Mega Prince Varun Tej Get Serious Injury While Volleyball Practice: సినీ పరిశ్రమలో మెగా కుటుంబానికి వరుసగా దెబ్బ మీద దెబ్బ పడుతోంది. నిన్న రామ్ చరణ్ గాయపడగా.. తాజాగా వరుణ్ తేజ్ గాయపడ్డాడు. ఈ విషయాన్ని అతడి సోదరి నిహారిక కొణిదెల వెల్లడించింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడని వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో అతడి సోదరి, నిర్మాత నిహారిక కీలక ప్రకటన చేశారు. తదుపరి సినిమాకు సిద్ధమవుతున్న క్రమంలో ప్రాక్టీస్లో అతడి మోకాలికి తీవ్ర గాయమైందని నిహారిక తెలిపారు.
మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో వరుణ్ తేజ్ 'బరి' అనే సినిమా చేస్తుండగా.. నిహారిక తన సొంత బ్యానర్ పింక్ ఎలిఫ్యాంట్ పిక్చర్స్ సమర్పణలో తెరకెకకుతోంది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాలు ఇటీవల పూర్తయిన విషయం తెలిసిందే. షూటింగ్కు సిద్ధమవుతున్న సందర్భంగా వాలీబాల్ ప్రాక్టీస్లో వరుణ్ తేజ్ పాల్గొన్నాడు.
వాలీబాల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా వరుణ్ తేజ్ మోకాలికి తీవ్ర గాయమైందని నిహారిక తెలిపింది. అతడికి సర్జరీ విజయవంతంగా పూర్తయ్యిందని.. కుదుటపడుతున్నాడని వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం వైద్యుల పర్యవేక్షణలో వరుణ్ ఉన్నాడని తెలిపింది.
రెట్టింపు ఉత్సాహంతో.. పూర్తి ఆరోగ్యంతో అన్నయ్య తిరిగి వస్తాడని నిహారిక ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది. ఈ సమయంలో తమపై ప్రేమ.. మద్దతు పలుకుతున్న అందరికీ కృతజ్ఞతలు అని నిహారిక తెలిపింది.
సినీ పరిశ్రమలో తండ్రి, బాబాయి, పెద్దనాన్న మద్దతుతో వచ్చిన వరుణ్ తేజ్కు సక్సెస్ పలకరించి చాలా సంవత్సరాలైంది. ఒక్క సినిమా సక్సెస్ కాకపోవడంతో అతడి కెరీర్ ప్రమాదంలో పడడంతో చెల్లెలు అన్న విజయం కోసం 'బరి' సినిమా తీస్తోంది. మరి ఈ సినిమాతో మెగా కుటుంబానికి సక్సెస్ వస్తుందా? లేదా అనేది చూడాలి.
తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదురైన చేదు జ్ఞాపకాల నుంచి కోలుకోవడానికి అన్న వరుణ్ తేజ్ ఎంతో సహాయం చేయడంతో నిహారిక దానికి కృతజ్ఞత చూపుతోంది. అన్నకు ఎలాగైనా హిట్ ఇద్దామని తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలో షూటింగ్ ప్రారంభం కాకముందే వరుణ్ తేజ్ గాయపడడంతో మెగా కుటుంబం కొంత ఆందోళనకు గురవుతుంది.