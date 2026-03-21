Akash Deep Out IPL 2026: ఐపీఎల్ 2026 ఆరంభానికి ముందు కోల్కతా నైట్రైడర్స్ జట్టుకు మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆ జట్టు స్టార్ పేసర్ ఆకాశ్ దీప్ ఈ సీజన్ నుంచి తప్పుకున్నాడు. గాయం నుంచి అతడు ఇంకా పూర్తిగా కోలుకోకపోవడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం అతడు బెంగళూరులోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో పునరావాసంలో ఉన్నాడు.
ఐపీఎల్ 2026కు ముందు మూడుసార్లు విన్నర్గా నిలిచిన కేకేఆర్ జట్టుకు సమస్యలు అంతకంతకూ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇప్పటికే హర్షిత్ రాణా ఈ సీజన్ మొత్తానికి దూరమవ్వగా.. ఇప్పుడు స్టార్ పేసర్ ఆకాశ్ దీప్ సైతం టోర్నమెంట్కు దూరం కానున్నాడు.
దురదృష్టవశాత్తు.. ఆకాశ్ దీప్ ఈ ఐపీఎల్ సీజన్ మొత్తానికి దూరం అయ్యాడని ఓ కేకేఆర్ అధికారి వెల్లడించినట్లు క్రిక్బజ్ తెలిపింది. 29 ఏళ్ల ఈ బెంగాల్ పేసర్ను కేకేఆర్ జట్టు వేలంలో కోటి రూపాయలకు దక్కించుకుంది. ఆకాష్ దీప్ తరచుగా గాయాల బారిన పడుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో అతడు టీమిండియాతో పాటు ఐపీఎల్లో ఫ్రాంఛైజీ తరుపున పలు మ్యాచ్లకు దూరం అయ్యాడు.
2022లో ఐపీఎల్లో అరంగ్రేటం చేసిన ఆకాశ్.. నాలుగు సీజన్లలో కేవలం 14 మ్యాచ్లే ఆడాడు. 10 వికెట్లు తీశాడు. గత సీజన్లో అతడు లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ తరుపున ఆడాడు. వేలంలో అతడిని 8 కోట్లకు లక్నో కొనుగోలు చేసింది. ఐపీఎల్ 2025 సీజన్లో అతడు 6 మ్యాచ్ల్లో 3 వికెట్లే తీశాడు. దీంతో సీజన్ పూర్తి కాగానే లక్నో అతడిని విడిచిపెట్టింది
ఐపీఎల్ 2026 ముందు కేకేఆర్కు పేసర్ల గాయాలు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. గాయం కారణంగా శిబిరం ప్రారంభానికి ముందే ఈ సీజన్ నుంచి భారత పేసర్ హర్షిత్ రాణా తప్పుకున్నాడు. అతడి స్థానంలో ఎవరినైనా తీసుకోవాలా..? వద్దా..? అన్న సందిగ్ధంలో కోల్కతా నైట్రైడర్స్ ఉంది.
ఇక డెత్ ఓవర్ల స్పెషలిస్ట్ అయిన శ్రీలంక పేసర్ మతీషా పతిరానాను వేలంలో 18 కోట్లకు కేకేఆర్ తీసుకుంది. అయితే.. అతడు గాయం నుంచి కోలుకున్నప్పటికి కూడా పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించాడో లేదో తెలియని పరిస్థితి ఉంది. అంతేకాకుండా అతడు శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు నుంచి ఎన్ఓసీని పొందాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలో అతడు ఎప్పుడు జట్టుతో చేరతాడో తెలియని పరిస్థితి ఉంది. ఇక ఇప్పుడు ఆకాశ్ దీప్ దూరం కావడంతో కేకేఆర్ పేస్ బౌలింగ్ బలహీనంగా మారింది.