  Heroine secret marriage: సీక్రెట్ గా పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్న మరో తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. సమంత దారిలోనే ప్రకటన..!

Heroine secret marriage: సీక్రెట్ గా పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్న మరో తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. సమంత దారిలోనే ప్రకటన..!

Star herione secret marriage : ఈరోజు మధ్యాహ్నం.. దర్శకుడు రాజ్ తో తన పెళ్లి గురించి సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రకటిస్తూ సమంత అందరిని షాక్ కి గురిచేసింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు మరో తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్ కూడా సమంత బాటలోనే.. త్వరలో సీక్రెట్ గా పెళ్లి చేసుకోబోతోంది అన్న వార్త తెగ వినిపిస్తోంది..
1 /6

తెలుగులో చాలా తక్కువ మంది స్టార్ హీరోయిన్స్ ఉన్నారు . అందులో మొదటి మూడు స్థానాల్లోనే సమంత ఉంటుంది. అయితే సమంత ఈ మధ్య మాత్రం సినిమాలకు దూరమైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో తాజాగా దర్శకుడు రాజ్ ని సీక్రెట్ గా పెళ్లి చేసుకుని.. ఈ ఫోటోలను .. సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసి అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.  

2 /6

ఈ క్రమంలో మరో తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్ కూడా.. సమంత దారిలోనే కొనసాగుతోంది అన్న వార్త వినిపిస్తోంది. తెలుగులో మరో స్టార్ హీరోయిన్గా పేరు తెచ్చుకున్న.. ఆమె కూడా త్వరలోనే సీక్రెట్ గా పెళ్లి చేసుకొని ఆ విషయాన్ని బయట పెట్టబోతోంది అంట.

3 /6

ఆ హీరోయిన్ మరెవరో కాదు.. నేషనల్ క్రష్ గా పేరు తెచ్చుకున్న రష్మిక. రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ వీళ్లిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారు అనే వార్త సోషల్ మీడియాలో తరచూ వైరల్ అవుతూ ఉన్నా కానీ.. ఇప్పటికి కూడా వీళ్ళిద్దరూ ఆ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. 

4 /6

వీళ్ళిద్దరి పెళ్లి ఫిబ్రవరి 26 ఉదయపూర్ లో జరగనుంది అని కూడా వార్త వైరల్ అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వార్త నిజమే అని.. అయితే ఈ పెళ్లి ముహూర్తానికి ముందు రష్మిక గాని అలానే విజయ్ గాని.‌. ఎంగేజ్మెంట్ లాంటివి కూడా ప్లాన్ చేయడం లేదు అని తెలుస్తుంది. 

5 /6

రష్మికకు గతంలో ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యి బ్రేకప్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ సెంటిమెంట్ వల్లే వీళ్ళిద్దరూ ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకోకుండా.. డైరెక్ట్ గా ఫిబ్రవరి 26న పెళ్లి చేసుకోనున్నారంట.  

6 /6

సమంత ఎలాగైతే హడవిడి లేకుండా తన రెండో పెళ్లి చేసుకునేసిందో ‌‌.‌. ఇప్పుడు రష్మిక కూడా తన మొదటి బ్రేకప్ తరువాత.. ఇలానే ఎటువంటి హడావిడి లేకుండా విజయ్ ను ఫిబ్రవరిలో పెళ్లి చేసుకోవడానికి డిసైడ్ అయింది

