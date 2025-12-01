Heroine secret marriage: సీక్రెట్ గా పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్న మరో తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. సమంత దారిలోనే ప్రకటన..!

Star herione secret marriage : ఈరోజు మధ్యాహ్నం.. దర్శకుడు రాజ్ తో తన పెళ్లి గురించి సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రకటిస్తూ సమంత అందరిని షాక్ కి గురిచేసింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు మరో తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్ కూడా సమంత బాటలోనే.. త్వరలో సీక్రెట్ గా పెళ్లి చేసుకోబోతోంది అన్న వార్త తెగ వినిపిస్తోంది..
తెలుగులో చాలా తక్కువ మంది స్టార్ హీరోయిన్స్ ఉన్నారు . అందులో మొదటి మూడు స్థానాల్లోనే సమంత ఉంటుంది. అయితే సమంత ఈ మధ్య మాత్రం సినిమాలకు దూరమైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో తాజాగా దర్శకుడు రాజ్ ని సీక్రెట్ గా పెళ్లి చేసుకుని.. ఈ ఫోటోలను .. సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసి అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.
ఈ క్రమంలో మరో తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్ కూడా.. సమంత దారిలోనే కొనసాగుతోంది అన్న వార్త వినిపిస్తోంది. తెలుగులో మరో స్టార్ హీరోయిన్గా పేరు తెచ్చుకున్న.. ఆమె కూడా త్వరలోనే సీక్రెట్ గా పెళ్లి చేసుకొని ఆ విషయాన్ని బయట పెట్టబోతోంది అంట.
ఆ హీరోయిన్ మరెవరో కాదు.. నేషనల్ క్రష్ గా పేరు తెచ్చుకున్న రష్మిక. రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ వీళ్లిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారు అనే వార్త సోషల్ మీడియాలో తరచూ వైరల్ అవుతూ ఉన్నా కానీ.. ఇప్పటికి కూడా వీళ్ళిద్దరూ ఆ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించలేదు.
వీళ్ళిద్దరి పెళ్లి ఫిబ్రవరి 26 ఉదయపూర్ లో జరగనుంది అని కూడా వార్త వైరల్ అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వార్త నిజమే అని.. అయితే ఈ పెళ్లి ముహూర్తానికి ముందు రష్మిక గాని అలానే విజయ్ గాని.. ఎంగేజ్మెంట్ లాంటివి కూడా ప్లాన్ చేయడం లేదు అని తెలుస్తుంది.
రష్మికకు గతంలో ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యి బ్రేకప్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ సెంటిమెంట్ వల్లే వీళ్ళిద్దరూ ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకోకుండా.. డైరెక్ట్ గా ఫిబ్రవరి 26న పెళ్లి చేసుకోనున్నారంట.
సమంత ఎలాగైతే హడవిడి లేకుండా తన రెండో పెళ్లి చేసుకునేసిందో .. ఇప్పుడు రష్మిక కూడా తన మొదటి బ్రేకప్ తరువాత.. ఇలానే ఎటువంటి హడావిడి లేకుండా విజయ్ ను ఫిబ్రవరిలో పెళ్లి చేసుకోవడానికి డిసైడ్ అయింది