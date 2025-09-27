Anasuya Bikini: యాంకర్ అనసూయ బికినీ ఫొటోలు..40 ఏళ్ల వయసులో అందాల ఆరబోత!

Ansuya Bikini Photos: ప్రముఖ యాంకర్, నటి అనసూయ భరద్వాజ్ మరోసారి తన అందాలకు పని చెప్పారు. ఈసారి ఏకంగా బికినీలో దర్శనమిచ్చి ఫ్యాన్స్ ను ఆశ్చర్యపరిచారు. ఆమె బికినీ ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
అనసూయ భరద్వాజ్..ప్రస్తుతం విదేశీ పర్యటనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
అందులో భాగంగా ఆమె ఓ ప్రాంతంలోని స్విమ్మింగ్ పూల్లో సేద తీరుతుంది
ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్లో నల్లని స్విమ్ సూట్ వేసుకోని ఆమె దర్శనమిచ్చింది
చిన్న పిల్లలా వయ్యారాలు ఒలకబోస్తున్న అనసూయ ఫొటోలకు పోజులిచ్చింది
వాటిని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా.. ఇప్పుడా ఫొటోలు వైరల్ అయ్యాయి
యాంకరింగ్తో పాటు నటిగా తెలుగు వాళ్లకు సుపరిచితమైన అనసూయ భరద్వాజ్
తొలినాళ్లలో సినిమాల్లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా చేసినా.. ఆమెకు తగిన గుర్తింపు రాలేదు
జబర్దస్త్ కామెడీ షోకి యాంకర్ గా చేసిన తర్వాత ఆమె దశ తిరిగిపోయింది
మెల్లగా పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో అవకాశాలు రావడం జరిగింది.
'రంగస్థలం', 'పుష్ప' సినిమాలు ఆమె కెరీర్ను మలుపుతిప్పాయి
ప్రస్తుతం ఆమె యాంకరింగ్ మానేసి కొన్ని షోలకు జడ్జ్ గా పనిచేస్తుంది