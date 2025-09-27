English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Anasuya Bikini: యాంకర్ అనసూయ బికినీ ఫొటోలు..40 ఏళ్ల వయసులో అందాల ఆరబోత!

Ansuya Bikini Photos: ప్రముఖ యాంకర్, నటి అనసూయ భరద్వాజ్ మరోసారి తన అందాలకు పని చెప్పారు. ఈసారి ఏకంగా బికినీలో దర్శనమిచ్చి ఫ్యాన్స్ ను ఆశ్చర్యపరిచారు. ఆమె బికినీ ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. 
1 /12

అనసూయ భరద్వాజ్..ప్రస్తుతం విదేశీ పర్యటనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.  

2 /12

అందులో భాగంగా ఆమె ఓ ప్రాంతంలోని స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో సేద తీరుతుంది  

3 /12

ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో నల్లని స్విమ్ సూట్ వేసుకోని ఆమె దర్శనమిచ్చింది  

4 /12

చిన్న పిల్లలా వయ్యారాలు ఒలకబోస్తున్న అనసూయ ఫొటోలకు పోజులిచ్చింది  

5 /12

వాటిని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా.. ఇప్పుడా ఫొటోలు వైరల్ అయ్యాయి  

6 /12

యాంకరింగ్‌తో పాటు నటిగా తెలుగు వాళ్లకు సుపరిచితమైన అనసూయ భరద్వాజ్  

7 /12

తొలినాళ్లలో సినిమాల్లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గా చేసినా.. ఆమెకు తగిన గుర్తింపు రాలేదు  

8 /12

జబర్దస్త్ కామెడీ షోకి యాంకర్ గా చేసిన తర్వాత ఆమె దశ తిరిగిపోయింది  

9 /12

మెల్లగా పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో అవకాశాలు రావడం జరిగింది.   

10 /12

'రంగస్థలం', 'పుష్ప' సినిమాలు ఆమె కెరీర్‌ను మలుపుతిప్పాయి  

11 /12

ప్రస్తుతం ఆమె యాంకరింగ్ మానేసి కొన్ని షోలకు జడ్జ్ గా పనిచేస్తుంది  

12 /12

Anasuya Bharadwaj anasuya bharadwaj bikini anasuya bharadwaj age Anasuya Bharadwaj Hot anasuya bharadwaj 2025 anasuya bharadwaj video actor anasuya bharadwaj

Next Gallery

Hardik Pandya Net Worth: హార్దిక్ పాండ్యా ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా..! బాబోయ్ దిమ్మతిరిగిపోద్ది