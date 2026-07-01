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బంగారాన్ని వెదజల్లుతున్న అగ్నిపర్వతం.. ప్రతి ఏటా కోట్ల విలువైన పసిడి గాల్లోకి..!!

Written ByBhoomi
Published: Jul 01, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:34 AM IST


Antarctica Volcano Gold: ఎరెబస్ అగ్నిపర్వతం ప్రతిరోజూ 5లక్షల విలువైన పసిడిని గాల్లోకి వెదజల్లుతోంది. అంటే సుమారు 80గ్రాములు. ఇది అత్యంత సూక్ష్మమైన బంగారు ధూళిని వెదజల్లుతున్న ఈ అగ్నిపర్వతం.. ఏడాదికి 18.9కోట్ల బంగారం గాల్లో కలుస్తుందంటే మీరు నమ్మగలరా? నమ్మాల్సిందే. ఎందుకంటే ఇది 100 శాతం నిజం. 
 

Antarctica Volcano Gold:1/7

 ప్రకృతి చాలా చిత్రమైంది

 ప్రకృతి చాలా చిత్రమైంది. దీని గురించి మనం ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే అవుతుంది. సైన్స్ గుర్తించలేనిది.. మానవుల ఊహకు అందని ఎన్నో రహస్యాలు ఈ ప్రకృతిలో దాగి ఉన్నాయి. మంచు పలకల మధ్య అగ్నిపర్వతమే ఒక వింత అయితే.. అలాంటి అగ్నిపర్వతం ఏకంగా బంగారం వెదజల్లుతోందంటే... మీరు నమ్మగలరా. నమ్మాల్సిందే. ఎందుకంటే ఇది నిజం కాబట్టి. 

Antarctica Volcano Gold:2/7

అగ్నిపర్వతం నుంచి బంగారం

బంగారు గనుల నుంచి బంగారం.. అగ్నిపర్వతం నుంచి లావా, బూడిద, విషవాయువులు వెదజల్లుతాయని ఇప్పటి వరకు మనకు తెలుసు. కానీ అగ్నిపర్వతం నుంచి బంగారం కూడా వస్తుంది. ఇదే ప్రకృతి వింత. భారత్ కు సుమారు 14వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న అంటార్కిటికాలో పగలు, రాత్రి బంగారాన్ని గాల్లోకి వెదజల్లే ఒక భారీ అగ్నిపర్వతం ఉంది. ఈ అగ్నిపర్వతం పేరు ఎరెబస్. 

Antarctica Volcano Gold:3/7

మౌంట్ ఎరెబస్

మౌంట్ ఎరెబస్ అనేది అంటార్కిటికాలోని రాస్ సముద్రంలో ఉంది. ఇది భౌగోళిక దక్షిణ ధ్రువం నుంచి సుమారు 1350 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. 

Antarctica Volcano Gold:4/7

ప్రతిరోజూ సుమారు 80 గ్రాముల పసిడి

 మన భూమండలానికి పూర్తిగా దక్షిణ ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ అగ్నిపర్వతం ప్రతిరోజూ సుమారు 80 గ్రాముల పసిడి ధూళిని వాతావరణంలోకి విడుదల చేస్తోందని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. దీని విలువ రోజుకు  సుమారు 6000 డలర్లు. అంటే ఏడాదికి 18.9కోట్లకు పైగానే ఉంటుంది.   

Antarctica Volcano Gold:5/7

మౌంట్ ఎరెబస్ నుంచి వెదజల్లుతున్న బంగారం

మౌంట్ ఎరెబస్ నుంచి వెదజల్లుతున్న బంగారం ఆవిరి రూపంలో బయటకు వెళ్తుంది. అగ్నిపర్వతం నుంచి సుమారు 1000 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతతో బయటకు వచ్చే ఈ వేడి ఆవిరి అంటార్కిటికాలోని తీవ్రమైన చలిని తగలగానే చల్లబడి సూక్ష్మ బంగారు కణాలుగా మారుతుంది.   

Antarctica Volcano Gold:6/7

దాదాపు 1000 కిలోమీటర్ల దూరం

ఈ కణాల పరిమాణం చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. గాలిలో తేలుతూ దాదాపు 1000 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తున్నాయి. చాలా సూక్ష్మ కణాలు అవ్వడంతో వాటిని సేకరించడం లేదా వాణిజ్యపరంగా వినియోగించడం సాధ్యంకాదని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.   

Antarctica Volcano Gold:7/7

1991లోనే శాస్త్రవేత్తలు గుర్తింపు

ఈ బంగారు కణాలు వెదజల్లుతున్న 1991లోనే శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. కానీ బంగారం సూక్ష్మ ధూళి రూపంలో ఉండటంతో.. వాటిని సేకరించడం వీలు కాదు. అంతేకాదు ఎరెబస్ పర్వతం అంత సూక్ష్మ బంగారం స్పటికలను ఎలా స్రుష్టించి విడుదల చేస్తుందనేది శాస్త్రవేత్తలకు ఇప్పటికి అంతుచిక్కని ప్రశ్నే.   

TAGS:
Antarctica Volcano Gold
Antarctica
Ross Island
Volcano
Gold Crystals
Ross Sea
Mount Erebus
South Pole
Lava
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